Giubileo, funerali e Conclave: la salute di Francesco fa tremare il Vaticano

“Quadro clinico complesso” per Papa Bergoglio che ora affronterà una nuova terapia. A leggere dietro le righe dei bollettini medici, normalizzati dalla Sala Stampa del Vaticano in obbedienza ad una tradizione millenaria, c'è da sentirsi rassicurati. Eppure oltre Tevere è scattata la grande paura.

Lo scenario dei tre eventi drammatici

Una sorta di tris nefasto che agita i Palazzi Vaticani e che sostanzialmente vede in tre eventi drammatici il prosieguo del 2025. Perché Papa Francesco ha sì una tempra forte ma la classe 1936, un polmone quasi tolto, una stenosi vertebrale che lo ha costretto a dosi massicce di cortisone, con la speranza che potesse avere effetti sull'infezione polmonare, forse non ce la faranno a far concludere a Sua Santità l'anno Santo.

L'ipotesi di un lutto mondiale

Così si affaccia l'annus horribilis, con l'ipotesi che il Giubileo 2025 possa essere turbato da un lutto mondiale, accompagnato da funerali di Stato e dal Conclave col mondo appeso con tanto di sospensione dell'anno religioso dedicato alla riconciliazione e al rinnovamento spirituale, per accogliere un eventuale nuovo pontefice della Chiesa Romana.

A dicembre compirebbe 89 anni

Il Papa è stanco, provato dall'età e dalla cure massicce che non sono state sufficienti a garantirgli una presenza costante ma anche stravolto in viso e nel corpo per effetto dell'ormone del cortisolo, reo di quell'appetito che lo ha portato ad un aumento di peso, tale da essere clinicamente considerato come “un obeso”. E un obeso che il 17 dicembre compirebbe 89 anni.

Su Rom le attenzione della Terra

Con due guerre in corso e la diplomazia al lavoro per un cessate il fuoco nei fronti Ucraina e Gaza, la paura di un lutto mondiale riverserebbe su Roma le attenzioni della Terra. Mai nella storia della Chiesa Cattolica Apostolica Romana un Giubileo è stato funestato da un lutto con i conseguenti funerali di Stato, il successivo Conclave e la presentazione al mondo del nuove “eletto del Signore” per dare continuità e nuova linfa alla Chiesa. Quel “mai” nelle stanze Vaticane suona quasi come una profezia che solo i medici potrebbero far saltare. Eppure c'è chi si prepara in silenzio. Il pericolo lo hanno compreso bene al decimo piano dell'ospedale Gemelli, quello dedicato alla Oncologia Pediatrica e Neurochirugia infantile, specializzazioni che nulla hanno a che vedere con il quadro clinico geriatrico, ortopedico e polmonare. Ed è qui che fanno la spola gli specialisti pneumologi del reparto diretto dal professor Luca Richeldi che ovviamente tacciono.

Riposo totale e preghiera

Per ora la prognosi per il Santo Padre è lungo riposo. Tradotto dalla liturgia Vaticana significa riposto totale e preghiera. Salvo miracoli.