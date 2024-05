Il Vaticano "scomunica" la Madonna Trevignano: miracoli, nuova legge “santa”

La Madonna di Trevignano ha creato un terremoto della Fede. Un passaggio a metà strada tra la credenza e il fenomeno paranormale. Al punto che il Vaticano ha emesso le nuove

“Norme del Dicastero per la Dottrina della Fede per procedere nel discernimento di presunti fenomeni soprannaturali”.

Il Vademecum

Una sorta di vademecum per miracoli, santoni e fenomeni soprannaturali. Un documento che porta la firma di Papa Francesco, del Prefetto Vaticano Víctor Manuel Card. Fernández e di Mons. Armando Matteo, Segretario per la Sezione Dottrinale.

Lavoro di teologia

Un lavoro importante, portato avanti con sei mesi di studi e approfondimenti da parte di otto teologi e due cardinali che hanno redatto le nuove norme raccolte in 15 pagine in cui la Fede incontra nuove frontiere dello Spirito. Un passaggio di altissimo livello in cui vengono elencate procedure e regole, per evitare che il Credo possa esser trasformato in qualcosa di poco serio.

Pieni poteri al Vescovo Diocesano

Al centro del regolamento Vaticano c'è in primis il rispetto della persona e della sua Fede. Un passaggio fondamentale su cui si basa tutto il cammino normativo che il Dicastero ha redatto e comunicato Urbi et Orbi. Maglie più strette per un cammino comune e il passaggio ad un livello di attenzione maggiore da parte del Vescovo Diocesano, il primo che ha voce in capitolo e può aprire istruttorie legate ai fenomeni soprannaturali.

Il riferimento alla Madonna di Trevignano

Ci sono dei passaggi in cui il Vaticano punta il faro sul caso di Trevignano, pur senza mai nominare il caso specifico. In particolare si parla di sfruttamento dei seguaci e del loro Credo. La speculazione sulla Fede e la mancanza di fondamenti dottrinali e scientifici. Un passaggio chiave è quello in cui si parla del Vescovo diocesano che, con l’aiuto del Delegato, deve preparare una relazione sul presunto fenomeno. Tenendo conto di tutti i fatti del caso, sia positivi sia negativi, rediga un Votum personale al riguardo, proponendo al Dicastero un giudizio finale. Un primo sigillo o sbarramento che pone in essere il fenomeno e pone il richiamo da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede.

L'istruttoria

Dopo la prima fase valutativa a cura del Vescovo e una volta ottenuto il primo Nihil obstat la valutazione degli esiti istruttori passa per uno studio dottrinale e tecnico scientifico (in questa direzione c'è un richiamo alla Madonnina di Civitavecchia che lacrimava sangue). Un iter tutt'altro che veloce che potrebbe portare il Dicastero al rinvio per una nuova valutazione da parte del Vescovo.

L'ultimo step

Solo dopo questi passaggi imprescindibili verrà reso noto al Popolo di Dio con chiarezza il giudizio sui fatti in questione e il Vescovo diocesano avrà cura di informare la Conferenza episcopale nazionale della determinazione approvata dal Dicastero.

Il teologo

“Il Vademecum sul soprannaturale da parte del Vaticano – spiega Mons Bergamini, teologo - rimette al centro della spiritualità la chiave gerarchica che da sempre è un pilastro portante della Chiesa Cattolica. Un potere che già con Papa Ratzinger era stato rinvigorito ma che oggi punta ad essere un dogma imprenscindibile. Troppo spesso, infatti, dietro fenomeni annunciati si cela il bisogno di stare al centro dell'attenzione, ma il solo custode deve essere il Vescovo che porta come un pastore il gregge sulla retta via. Porre i limiti di un eventuale culto consentito, precisando che i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione, è un modo di proteggere quello che la Cristianità da sempre porta avanti per la crescita della Spiritualità”.