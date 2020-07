Incidente sul lavoro, morti due operai. La tragedia: precipitati da 20 metri

Incidente sul lavoro in un cantiere in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata, a Roma: sono morti due operai italiani, di 53 e 29 anni, precipitati da un'altezza di 20 metri pari ad un palazzo di 8 piani.

La tragedia è avvenuta intorno alle 10.40: gli operai, secondo una prima ricostruzione, sarebbero caduti mentre stavano tagliando una trave di cemento. Inutile l'intervento tempestivo del 118 poiché i due operai sono morti sul colpo.

Entrambe le salme sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sul posto, oltre alla Polizia Scientifica ed i poliziotti dei commissariati Tor Carbone ed Esposizione, stanno lavorando anche i vigili del fuoco del Comando di Roma, intervenuti con più squadre, comprese quella del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) e l'Usar per la messa in sicurezza della trave di cemento sospesa.

Si attende l'arrivo del magistrato di turno per l'avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area.

"Sono vicina alle famiglie dei due operai che questa mattina hanno tragicamente perso la vita in un cantiere edile a Roma. In attesa che la magistratura chiarisca le cause dell’incidente, voglio ribadire un aspetto per me centrale nell’azione del mio Ministero e, più in generale, del Governo: mai come ora, è necessario uno sforzo unitario per rafforzare il sistema di prevenzione di infortuni e morti sul lavoro. Aprirò il tavolo odierno partendo proprio da qui". Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

“Siamo sconvolti e affranti per questa nuova tragedia in un cantiere. Le due vittime di oggi a Roma non fanno che allungare la scia di sangue in edilizia: dopo la fine del lockdown, con la ripresa dell’attività, stiamo riscontrando un fortissimo aumento degli incidenti nei cantieri, spesso mortali. La smania del profitto e la fretta di completare le opere non possono mettere in discussione la sicurezza e la dignità dei lavoratori”. Lo ha dichiarato Franco Turri, segretario generale della Filca-Cisl. “La tragedia di Roma ci ricorda che l’edilizia resta il settore più a rischio, con il 20% delle vittime; la prima causa di morte nei cantieri è la caduta dall’alto, proprio come avvenuto oggi. Noi torniamo a ripetere che senza risorse per gli Ispettorati del Lavoro, senza il riconoscimento del ruolo della bilateralità, e soprattutto senza l’introduzione di strumenti come la Patente a Punti, prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza ma non ancora entrata in vigore, continueremo a piangere il sacrificio di lavoratori edili. Ci stringiamo attorno ai familiari delle due vittime, appellandoci con forza alle istituzioni e alle imprese per affrontare insieme questa battaglia di civiltà, di giustizia sociale”, ha concluso Turri.

“Oggi è l’ennesimo giorno triste. Piangiamo la morte di due operai che hanno perso la vita mentre erano al lavoro in un cantiere a Roma. Alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto. C’è però molta rabbia perché sicuramente questi ragazzi non erano messi in condizione di lavorare in sicurezza. Mi domando cosa si stia facendo per la sicurezza nei posti di lavoro. Durante il mio lavoro da sottosegretario avevo avviato tavoli con tutte le parti sociali che avevano prodotto le loro conclusioni per costruire un decreto urgente. Poi però questo governo non ha fatto più nulla. E oggi ci troviamo di fronte all’ennesima tragedia. Il governo non perda altro tempo prezioso”. Così Claudio Durigon, coordinatore romano della Lega ed ex sottosegretario al Lavoro nel primo governo Conte.