Incidente sul lavoro, operaio Atac precipita da un ponte: è in fin di vita

Ancora un terribile incidente sul lavoro. Stavolta a Roma, in via di Tor Vergata all'altezza del civico 193: è qui, nell'area deposito Atac, che un impiegato dell'azienda capitolina dei trasporti, per cause ancora tutte da accertare, è precipitato da un ponte a fossa. Non si tratta di un operaio ma di un impiegato e non si sa il motivo per cui fosse in officina.

E' caduto a terra, ha sbattuto la testa e ora è in fin di vita in ospedale.

Incidente sul lavoro nel deposito Atac di Tor Vergata

Stando a una primissima ricostruzione, il dipendente si trovava sul ponte a fossa, che era lì per la manutenzione dei mezzi. Un attrezzo alto 160 mt e largo un metro circa, dal quale l'uomo è caduto per cause ancora tutte da accertare. Ha sbattuto la testa, ha perso conoscenza ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Tra la vita e la morte

L'uomo, che ora lotta tra la vita e la morte, è stato trasferito in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. L'area è delimitata e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati. Sono in corso i rilievi per stabilire le cause del drammatico incidente sul lavoro. L'ennesimo di una lunga scia.