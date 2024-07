Infermiera muore di infarto dopo tre turni di notte: chi era Antonella Cutini

Era amata da tutti i pazienti e stimata dai medici e dai suoi colleghi. Antonella Cutini, 51 anni, è morta in servizio all'Ifo, dove lavorava come infermiera.

Secondo quanto ricostruito, l'infermiera avrebbe accusato un malore durante il turno di lavoro, un infarto che non le ha lasciato scampo. La paramedica, secondo testimonianze interne, era al terzo turno di notte.

Turni massacranti

I colleghi la ricordano con affetto sui social dove la sua pagina è piena di messaggi e foto per ricordarla al meglio. Laura Rita Santoro, dirigente Nursing Up, sottolinea come Antonella Cutini fosse al "terzo turno di notte". Sulla tragedia si è espresso anche Stefano Barone, del NurSind che ha puntato i fari sui problemi che riguardano i turni troppo stressanti: "A questa amministrazione chiediamo un intervento immediato che consenta ai lavoratori il dovuto riposo dopo il turno di servizio. Alla Regione chiediamo anche di aumentare le dotazioni organiche, al di là del fabbisogno stimato, per sostituire le lunghe assenze e garantire le ferie. Non è corretto sfruttare la disponibilità del personale a lavorare in extra orario senza neanche la dovuta retribuzione prevista. Ci è stato infatti segnalato che sono moltissime le ore di extra orario lavorate negli ultimi tempi dagli infermieri degli Ifo di Roma. Non abbiamo più intenzione di rischiare la nostra vita per tamponare i problemi di gestione del personale".