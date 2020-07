L'Amerigo Vespucci incanta Civitavecchia: in serata l'ammaina bandiera solenne

L'Amerigo Vespucci incanta Civitavecchia: la nave scuola a vela della Marina Militare è entrata lunedì mattina nel porto della cittadina sul litorale a nord di Roma, per una breve sosta logistica nell’ambito della campagna d’istruzione per gli allievi della prima classe dell’Accademia Navale di Livorno.

Lunedì sera, intorno alle ore 20, i 106 allievi ufficiali e l’equipaggio, come è tradizione sulle unità navali della Marina Militare, prenderanno parte alla suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera solenne.

La campagna d’istruzione dei giovani allievi ufficiali al termine di un primo ed impegnativo anno di studi in Accademia navale, prosegue con un intenso programma addestrativo che ha visto il Vespucci, partito da Livorno il 29 giugno, navigare a vela fra le isole del Parco di La Maddalena e, successivamente, nello stretto di Messina. Momenti formativi che vedono gli allievi lavorare insieme con l'equipaggio per prendere confidenza con gli elementi, vento, corrente, manovra delle vele, e la complessità della navigazione in questi tratti di mare suggestivi ma impegnativi. E' proprio l'affrontare e superare le sfide che propone la vita a bordo di una nave a vela, seguendo ritmi dettati da antiche tradizioni marinare, che forgerà lo spirito di corpo, i valori e quel bagaglio essenziale di esperienza e ricordi che caratterizzeranno la loro futura carriera in Marina.

La campagna d’istruzione 2020 si svolge con modalità non consuete, al fine di rispettare i necessari requisiti per la sicurezza del personale di bordo in relazione al problema Covid-19; pertanto, non sono previste le consuete aperture al pubblico della nave durante le soste nei porti.

L'attività addestrativa di quest'anno è dedicata a tutti gli italiani che hanno vissuto questo momento di particolare difficoltà e, pertanto, verrà colta ogni possibile opportunità di passaggio ravvicinato per salutare le comunità lungo le coste lambite dal vascello.

La nave lascerà il porto di Civitavecchia nel pomeriggio di martedì 14 luglio per continuare l’addestramento degli allievi ufficiali in mare aperto.