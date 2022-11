Libro dell'anno 2022: svelati tutti gli autori premiati. Ecco chi sono

Nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, nella sala Alessandrina, sabato 5 novembre sarà la cerimonia di assegnazione del premio “Il libro dell’anno 2022”.

Ad aver ideato questo concorso letterario è stata l’associazione “Area Cultura” presieduta da Angelica Loredana Anton. Roma Capitale attraverso l’assessorato alla Cultura, ha concesso il patrocinio e altrettanto hanno fatto una serie di altre istituzioni culturali italiane e straniere.

“Il riconoscimento – dichiara Anton - più che gli autori si intende premiare l’originalità ed il successo delle opere letterarie. Per questo avranno il riconoscimento libri che hanno conquista il pubblico quali la storia della principessa Grace di Monaco scritta da Emanuela Del Zompo oppure la storia di Arturo Nati, l’avvocato che diciottenne, rischiando la vita per portare armi ai partigiani, fece la resistenza contro i tedeschi a Roma insieme con Romana De Gasperi, figlia del sommo statista Italiano Alcide. All’epoca ragazzo, Nati, fu il primo italiano a parlare alle Nazioni Unite. L’ opera, scritta dal giornalista Antonio Parisi, è un esempio di come un libro su un personaggio sostanzialmente sconosciuto ai più possa invece conquistare l’interesse dei lettori tanto da aver suggerito all’editore Dellisanti, di tradurre l’opera in lingua tedesca ed averla diffusa in Austria. L’opera è andata a ruba in pochi giorni”.

L'elenco completo dei premiati

Tra coloro che riceveranno il riconoscimento per il loro impegno nella cultura e nella società civile si ritrova un ricco paniere di nomi: Vittoriana Abate Maria Teresa Fiore, Michele Cucuzza e Daniele Osnato, Adriana Pannitteri, Chiara Francini, Amedeo Goria, Giusy Amato, Gianni Ferrara Mazzucco, Igor Nogarotto, Giovanni De Ficchy, Arturo Di Mascio, Antonio Agosta, Salvo Bilardello, Stefania Chiappalupi, Adriana Proietti, Cinzia Baravini, Mihail Coanda, Antonia Flavio, e Ilaria Di Roberto.

A guidare l'evento Loredana Anton

La kermesse sarà condotta dalla stessa Anton, che è una affermata attrice e scrittrice, ci sarà l’esibizione di artisti quali il soprano Dominika Zamara con il maestro David Boldrini, il violinista maestro Gaspare Maniscalco, la cantante Tiziana Raciti, l’attrice e cantante Elena Presti, e l’attore, voce narrante e autore teatrale Claudio Germanò.