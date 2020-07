Roma

Giovedì, 9 luglio 2020 - 18:29:00 Madre e figlio trovati morti in casa,giallo a Torpignattara: indagini in corso I due cadaveri in un appartamento in via Cei: sul posto i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del fatto

Giallo a Torpignattara: mamma e figlio ritrovati morti in un appartamento di via Giuseppe Cei 5. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Torpignattara e i colleghi della Settima Sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del fatto. A quanto si apprende, sul corpo dell'anziana donna non sembrerebbero essere presenti segni di violenza, mentre il figlio quarantenne sembrerebbe essersi tolto la vita.