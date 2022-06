Malagrotta, presto le indagini dei pm. Non si esclude la pista del dolo

Il giorno dopo il rogo che ha distrutto tonnellate di rifiuti a Malagrotta, la Procura attende la prima informativa così che i pm capitolini possano aprire un fascicolo di indagini per verificare la natura dolosa o colposa del rogo.

Quindi: potrebbe essere stato un corto circuito – o un evento simile - ad innescare le fiamme all’interno del capannone oppure l’atto intenzionale di qualcuno.

Incendio a Malagrotta, l’esposto del Codacons

Intanto il Codacons ha presentato alla Procura di Roma un esposto per la possibile ipotesi di disastro ambientale. "In attesa delle rilevazioni dell'Arpa - spiega il presidente Carlo Rienzi - è necessario capire se vi siano responsabilità anche dolose nel rogo che ha interessato la discarica e che potrebbe avere conseguenze enormi sul fronte sanitario e ambientale La magistratura deve aprire subito indagini per la possibile fattispecie di disastro ambientale e per reati contro la salute pubblica, indispensabili ai fini dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità". L’associazione si è anche detta pronta a lanciare una class action per tutelare i residenti dell’area: "In considerazione dei disagi subiti dai cittadini che risiedono nell'area della discarica e in caso di rischi sul fronte sanitario", il Codacons è "pronto a lanciare una class action a tutela di tutti i residenti dell'area nei confronti dei soggetti che saranno ritenuti responsabili di illeciti o violazioni".