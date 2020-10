Medicina: felicità è una questione di misure. La sindrome da spogliatoio

Pochi uomini sono pronti ad ammetterlo apertamente, ma il confronto sulla questione delle dimensioni coinvolge quasi tutti. La percezione che gli altri siano più dotati e che questo abbia una rilevanza nella soddisfazione sessuale del partner, incide in maniera determinante sull’autostima e sulla sicurezza maschile.

Ne parliamo insieme al dottor Francesco De Luca, uro-andrologo membro della European Board of Urology e dell’European Commitee of Sexual Medicine.

“Affermare che le “dimensioni non contano” sembra non convincere appieno la popolazione maschile. I dati parlano chiaro: nel nostro Paese sono circa 350 gli interventi che ogni anno vengono eseguiti per l’ingrandimento della lunghezza o della circonferenza del pene. Una tendenza in crescita che coinvolge soprattutto gli uomini nella fascia d’età tra i 25 e i 50 anni.”

Le dimensioni del pene costituiscono da sempre un argomento controverso. Quali sono le motivazioni principali che spingono gli uomini a sottoporsi a un intervento di falloplastica?





“La maggior parte degli uomini che richiedono l’aumento delle dimensioni del pene hanno misure nella media. Ciò che gioca un ruolo fondamentale è la percezione che un pene più grande possa migliorare la propria immagine corporea e l’autostima e, come fosse una naturale conseguenza, anche le prestazioni sessuali. Molti altri invece sono affetti da dismorfofobia peniena, meglio conosciuta come sindrome da spogliatoio”.

Cos’è la sindrome da spogliatoio?

“Ci sono uomini che sono convinti di avere un difetto estetico all’organo riproduttivo. Per timore di essere giudicati per le dimensioni o la forma dei propri genitali, evitano di farsi vedere nudi dagli altri uomini, ad esempio negli spogliatoi di una piscina. Ritengo che se questa percezione, anche se immotivata, provochi nel soggetto un disagio significativo come ansia, depressione o una condizione di isolamento sociale, sia preferibile per la sua salute psico-emotiva consultare un medico che gli spieghi le opzioni di trattamento disponibili, chiarendo i risultati che concretamente si possono raggiungere. Spesso gli uomini hanno vergogna di richiedere assistenza medica e preferiscono soluzioni “fai da te” pericolose o inutili come creme e compresse. La sindrome da spogliatoio è un disturbo serio, fonte di sofferenza per molti uomini, che non va sottovalutato”.

Quali risultati si riesce ad ottenere tramite l’intervento di falloplastica?

“Questo è un aspetto fondamentale a cui l’operatore presta sempre particolare attenzione: valutare se il soggetto sia un candidato ideale, non abbia cioè aspettative che superino di gran lunga i risultati. I moderni protocolli chirurgici consentono di aumentare la lunghezza del pene di 25-50 mm e la circonferenza di pene e glande del 30-40%. Sono metodi poco invasivi, chirurgici e non chirurgici, che consentono di tornare alla quotidianità il giorno successivo o al massimo dopo 3-4 giorni dall’intervento”.

Quali sono le procedure più diffuse per l’ingrandimento del pene?

“L’allungamento del pene prevede la sezione del legamento sospensore. In questo modo si andrà a modificare l’angolo interno del pene consentendo uno scivolamento in avanti e quindi un aumento della lunghezza allo stato flaccido. Anche se in erezione l’allungamento è poco visibile e molto dipende dagli esercizi post-operatori mediante estensori, l’incremento solitamente varia da 5 a 20 mm. Per l’ingrossamento del pene si può invece scegliere tra due opzioni: le iniezioni di acido ialuronico o quelle di grasso corporeo del paziente stesso”.

Si sente di fare una raccomandazione alla platea maschile che intende sottoporsi ad un’operazione di ingrandimento del pene?

“La falloplastica non fa miracoli, così come acquistare sul web prodotti potenzialmente pericolosi non aiuta a migliorare le dimensioni del pene. Ricorrere a uno specialista che sia in grado di consigliare il miglior metodo per soddisfare le aspettative dei pazienti, evitando delusioni o effetti indesiderati, è l’unico modo per ottenere quella rassicurazione estetica che, al pari di un intervento di aumento del volume del seno per le donne, rende più sicuri o aiuta a superare il disagio con il proprio corpo”.