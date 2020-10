Meteo Roma 13 ottobre. Trona il sereno e arriva il freddo. Brividi al mattino

Meteo Roma 13 ottobre: Torna il sereno ma anche il freddo. E nelle prime ore del mattino il termometro scenderà sino a 9 gradi , mentre la massima non supererà i 19.

L'effetto è dovuto all'irruzione di aria gelida che arriverà da nord e che sferzerà Roma nelle prime ore della giornata. In serata cambio del venti e risalita delle minime. Il sole sorge alle 7,20 e tramonta alle 18,31.

Previsioni per mercoledì 14 ottobre. Coperto con pioggia debole al mattino, possibili temporali nel pomeriggio in intensificazione in serata. Minima 14, massima 21.