Meteo Roma fine luglio: week end rovente, poi pioggia e fresco in agguato

Meteo Roma fine luglio: la nuova ondata di calore durerà poco e non sarà estrema. Già da lunedì 1 luglio le prime nuvole e di nuovo polvere del Sahara nell'aria. Le previsioni a lungo termine indicano i primi 15 giorni del mese novo freschi e instabili.

Il meteo del 29 luglio nel dettaglio

Bel giorno con cielo sereno o poco nuvoloso. Assenza di precipitazioni. Piú precisamente nella prima parte della giornata cielo sereno, la temperatura di inizio giornata sarà di 22°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 36°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4500 metri stabile nell'arco della giornata: Il sole sorge alle ore: 05:36, il crepuscolo inizia alle ore: 05:03. Il sole tramonta alle ore: 20:51, il crepuscolo termina alle ore: 21:23.Il Culmine è alle ore: 13:13.

Il meteo del 30 luglio nel dettaglio

Giorno caratterizzato da nubi sparse di passaggio, a tratti più dense. Assenza di precipitazioni. Piúù precisamente nelle prime ore cielo sereno, al mattino poco nuvoloso, la minima della giornata sarà 23°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 30°. Lo zero termico sarà circa 4500 metri stabile nell'arco della giornata.

Fonte: Meteogiuliacci