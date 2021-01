Natalizia vice presidente Confindustria giovani: benvenuto di Unindustria

Angelo Camilli, presidente di Unindustria, fa le sue congratulazioni a Giulio Natalizia, il nuovo vicepresidente dei giovani di Confindustria.

"Voglio esprimere a nome mio e di tutte le imprese associate ad Unindustria le mie più vive congratulazioni a Giulio Natalizia per la sua nomina a nuovo Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria", dichiara Angelo Camilli, Presidente di Unindustria. "La sua nomina è un riconoscimento significativo al lavoro svolto con dedizione, passione e competenza alla guida del Gruppo Giovani di Unindustria. Con l'ingresso di Giulio Natalizia, la squadra di Riccardo Di Stefano sarà ancora più forte nel sostenere il suo programma di presidenza in un momento così delicato per il Paese, in cui sono certo i giovani imprenditori porteranno, come sempre, il loro contributo", conclude Camilli.