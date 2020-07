Roma

Venerdì, 17 luglio 2020 - 13:50:00 Omicidio a Roma, 48enne ucciso in strada a colpi di pistola: fermato un uomo Gli spari alle 10.30 in via Sparanise, in zona Divino Amore. Indagano i carabinieri: il presunto killer interrogato in caserma

Omicidio alle 10.30 in via Sparanise, in zona Divino Amore, a Roma: un 48enne è stato ucciso in strada, davanti la propria abitazione, a colpi di pistola. Fermato il presunto killer: l'uomo al momento sarebbe in caserma, interrogato dal pm di turno. Sul posto, per le indagini del caso, i caserma della stazione Roma Divino Amore e i colleghi della Compagnia di Pomezia.