Ostia, la mina vagante del cittadino giornalista che fa tremare i politici. Il vero volto di Mauro Indelicato e le battaglie di strada

Mauro Delicato quarantenne romano, “lidense” precisa lui, ha fondato il suo movimento civico nel Decimo Municipio utilizzando il giornalismo di strada come leva per mettere pressione ai politici eletti in un municipio di 250.000 residenti e che oggettivamente versa in condizioni disastrose.

Lo ha battezzato Canale Unico Cittadini Ostia. Riuscire a parlarci è un’impresa perché ha tre telefoni che squillano in continuazione, è bombardato dai cittadini che lo avvisano di criticità sul territorio. Richieste alle quali l’amministrazione comunale e municipale non risponde o su cui latita.

Va in strada, denuncia e canta

Lui va sul luogo, riprende e denuncia al grido di battaglia “lidensi” con cui apre i suoi video che alternano i problemi del quartiere a momenti di satira nei quali suona la chitarra e canta. È stato minacciato, querelato, rincorso in strada perché esortava alcuni cittadini a portare i rifiuti correttamente in discarica.

Sui social spopola

Tra i vari social e media la sua attività, che lui definisce Citizen Journalism, arriva a picchi di 300.000 visualizzazioni di cittadini che seguono le dirette di denuncia. Delicato è una mina vagante “senza padrini né padroni”, una minaccia per la politica blindata nel Palazzo che lo teme, lo spia ma è tra i suoi primi follower.

Delicato, lei chi è, cosa fa e cosa si è messo in testa di fare. Macina chilometri a piedi ogni giorno, cosa fa vedere sui suoi canali social?

“Sono un cittadino italiano che ha lavorato per dieci anni in Inghilterra e nove in Australia. Ora sono tornato in Italia e ho trovato la Capitale scempiata dal degrado. Ma ci tengo a precisare una cosa innanzitutto…”.

Quale?

“Io non voto da anni e non sposto voti da questo a quel partito con il mio impegno civile e non prendo un centesimo di euro da nessuno. Nessun partito mi appartiene, non mi identifico con nessuno. E mai entrerò in politica perché ho un lavoro, non mi sto costruendo una visibilità per poi spenderla attaccando il carro a qualche cavallo. Per me contano i singoli politici indifferentemente se appartengono al partito nord, sud, est o ovest. Come vede neanche li nomino perché li ritengo tutti in egual misura responsabili dello stato delle cose. Io denuncio con le mie dirette quello che l'amministrazione si rifiuta di vedere, l'immondizia, il degrado, i maledetti cassonetti gialli per gli abiti usati che bruttano Roma, le strade devastate da crateri nei quali sparirebbe una Smart, gli alberi mai potati davanti alle scuole".

Ad una analisi delle sue dichiarazioni ce ne sono alcune molto "pesanti": quella sugli immigrati per esempio…

“La rivendico e sottoscrivo. L’immigrazione clandestina è un cancro. L’Italia sta per esplodere. È un delirio. Le nostre forze dell’ordine sono state abbandonate nella gestione dei reati di queste persone. A che serve arrestarli se dopo due giorni tornano liberi? Le racconto cosa succede nel mio municipio: c’è una struttura meravigliosa, la Vittorio Emanuele, tenuta in ostaggio da queste persone. Un paradiso trasformato in un’isola di illegalità che pullula di sbandati, tra i quali parecchi immigrati, e ne attrae in continuazione. Andrebbe sgombrata immediatamente e bonificata. Ma la politica se ne frega completamente, dice che non sa dove spostarli”.

Ho provato a interrogare alcuni politici su di lei… la risposta più tenera è stata quella che lei è un folle eterodiretto, un populista, un sovranista e altre etichette...

“Guardi ho una considerazione sotto zero per la maggior parte dei politici, soprattutto quelli eletti. Vado ogni giovedì ad assistere alla sedute del mio municipio. Il minisindaco, per esempio, è sempre assente. Secondo me neanche conosce bene il suo municipio, quando ha accettato di candidarsi in un territorio che potrebbe essere la decima città d’Italia per numero di abitanti non aveva la minima idea delle criticità che sarebbe andato a gestire. È un umbra manzoniana, quando non sa che dire invoca la minaccia dei “poteri forti”. Ma quali sarebbero… non lo ha mai chiarito. La maggior parte dei suoi colleghi di partito, ma anche gli altri, è completamente scollata dalla realtà. Dubito che sappiano quanto costi una rosetta per esempio. Gli mancano proprio le basi dell’agire politico. Se possono evitano il confronto diretto con i cittadini. La prova della loro esistenza sono le fotografie spiattellate su Facebook quando inaugurano qualcosa. Spesso in consiglio municipale si discute di temi o argomenti sui quali non c’è alcuna possibilità di intervento. Ecco, lo dico schiettamente, quelli per me sono soldi pubblici gettati al vento”.

Le concessioni balneari di Ostia stanno per essere messe a bando, Ostia è famosa in Italia per il lungomuro che impedisce la vista del mare. Lei che ne pensa?

“Mi sembra un provvedimento fuori della realtà. Ci sono imprenditori che hanno investito decenni della loro esistenza per costruire aziende che gli verranno tolte senza un adeguato risarcimento, generazioni di bagnanti sono cresciuti in stabilimenti a conduzione familiare. E non sono vere le voci che indicano i balneari come persone che navigano nell’oro. Su questo tema la faccio io una domanda: siamo sicuri che il lungomuro verrà poi demolito? Temo che sia l’ennesimo provvedimento gattopardesco: tutto cambia affinché nulla cambi”.

Delicato se dovesse fare un ritratto delle persone che la seguono con maggiore fedeltà, quelli che le scrivono, chi sono?

“Non c’è un identikit preciso per reddito, preferenze culturali o politiche. Ma quelli di cui sono più fiero sono quelli che io chiamo gli autoesclusi dalla politica, gli sfiduciati, quelli che non vanno più a votare perché sono stanchi e non si fidano più di nessuno. E poi ci sono gli “ultimi”, persone travolte dalla vita, da disgrazie come la perdita del lavoro, la malattia o il carcere che hanno distrutto interi nuclei familiari riducendoli in povertà assoluta. Alcuni di loro hanno difficoltà a mettere la pentola sul fuoco una volta al giorno. Mi chiamano o scrivono anche per quello. Sono tanti e sono troppi”.