Prende il telefono alla mamma e compra 4000 euro in giocattoli su Amazon

Il telefono per i genitori sta diventando la nuova baby sitter. La capacità dei bambini di interagire con le tecnologie è fortissima. Un binomio che ha portato a una disavventura una mamma della Balduina: la sua piccola di 9 anni, tra un video Youtube e un Tic Tok, ha aperto l'app di Amazon ed ha ordinato circa 4000 euro di giocattoli.

Un conto salatissimo che ha mandato in rosso il conto della madre. Nel giro di una settimana sono arrivati pacchi di giocattoli a raffica.

Il paese dei balocchi

Dalla casa dei sogni di barbie a una trentina di bambole Lol, passando per un videogame portatile, trucchi, passeggini e persino otto bambolotti Cicciobello. Un sogno per la piccola hacker che è diventato un incubo nel giro di poche consegne. La madre, infatti, insospettita dai tanti pacchi arrivati a casa ha deciso di controllare l'App e ha scoperto tutto. Facile immaginare le urla verso la piccola Gaia (il nome è di fantasia) che, candidamente, ha ammesso tutto: "Tra un mese è il mio compleanno, ho scelto qualche regalo da me", la giustificazione della piccola peste.

Segnalato l'errato acquisto

Subito è scattata la segnalazione ad Amazon che, capito il problema, ha annullato gli ordini per la signora Sabrina. Ma l'intelligenza artificiale e qualche spy di Google devono averci messo lo zampino: da qualche giorno sul telefono della mamma di Gaia continuano ad arrivare sponsorizzazioni di libri e manuali sull'educazione dei figli. Un consiglio multimediale che andrebbe preso alla lettera.