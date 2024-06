Rapinato e nascosto nella minicar dai coetanei: due 16enni vanno in comunutà

Sono ritenuti gli autori della rapina a un 16enne romano, avvicinato a Frascati (Roma), costretto a scendere dalla sua minicar, chiuso nel portabagagli e poi derubato di soldi e giubbotto del valore di 700 euro circa.

Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della procura, nei confronti di due minori.

I fatti

La rapina è avvenuta la sera dello scorso 6 aprile, a Frascati, quando un 16enne romano fu avvicinato da due giovanissimi e costretto, con minaccia e violenza, a scendere dal posto lato guida della sua minicar e a restare nel vano porta-bagagli. I due complici si sono impossessati poi del veicolo raggiungendo il quartiere di Torre Angela, dove, fatto scendere il proprietario della mini-car, gli hanno portato via 35 euro in contanti e un giubbotto del valore di 700 euro circa, prima di allontanarsi a piedi dopo aver constatato un guasto tecnico alla vettura.

Le indagini

I carabinieri sono risaliti ai due indagati, due cugini, entrambi 14enni, che sono stati portati in due distinte comunità, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.