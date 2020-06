Revenge porn, con foto e video hot ricatta 18enne: orco condannato a 5 anni

Revenge porn, con foto e video hot ricatta 18enne: il gup di Roma Simona Calegari ha condannato a 5 anni di carcere in abbreviato il 31enne che, alla fine di settembre del 2019, aveva costretto la giovane, a spogliarsi e ad assumere pose provocanti su internet.

All’imputato, il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Francesca Passaniti, contestavano i reati di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e revenge porn. Un impianto accusatorio confermato nella condanna di oggi.

Nel capo d'imputazione, emerge che il rapporto tra la vittima e il 31enne è nato da una storia d’amore, maturata dopo una conoscenza sul web in un sito di incontri. In un primo momento l’uomo aveva scambiato per 25 grammi di hashish per foto e video della ragazza in "atteggiamenti intimi".

A quel punto il 31enne, con un lavoro di addetto alle consegne, ha assunto i panni dell'orco finendo per ricattare la parte offesa costretta a "riprendersi in video nell'atto di compiere atti sessuali consistiti in atti di autoerotismo violenti". E quelle immagini - si aggiunge nell'atto d'accusa - sono state diffuse anche a due amiche dell'imputato, che a sua volta le ha poi usate per l'ultima minaccia: "se mi dai buca domani... Ho fatto 500 copie delle foto, carico su Facebook e Instagram, e le mando ai tuoi familiari e le faccio girare sui muri del quartiere...".

Secondo l’accusa il 31enne, così facendo, "compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la ragazzina a concedersi per un rapporto sessuale anche con atti violenti", ma alla fine non è riuscito nell'intento "per fatti indipendenti dalla sua volontà".