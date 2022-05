Roma Feyenoord: una festa infinita dal Circo Massimo a piazza del Popolo

La Capitale in delirio per la vittoria della Roma in Conference League, dopo la finale di Tirana contro il Feyenoord. I tifosi romanisti, subito dopo la fine del match, si sono riversati in strada per festeggiare il trofeo.

Tutta la città, in particolare il centro storico, è presa d'assalto da caroselli di auto con supporters giallorossi impazziti di gioia. Clacson, cori, cortei, petardi e fumogeni stanno animando la notte romana. Il traffico è monitorato anche dal cielo con alcuni elicotteri delle forze dell'ordine, ma al momento non si registrano incidenti ma solo tanta gioia per una vittoria che mancava da troppo tempo.

Dal Circo Massimo al Colosseo, da piazza del Popolo a Ponte Milvio, le piazze della Capitale sono piene di tifosi che esultano sventolando bandiere e cantando cori. In una piazza del Popolo strapiena, alcuni tifosi giallorossi hanno festeggiato con un bagno nelle fontane. Davanti allo stadio Olimpico tra fuochi d’artificio e tamburi alcuni ultras esplodono ancora petardi.

La festa è scoppiata anche lungo via Appia Nuova dove in molti sono scesi in strada con le bandiere della Roma e le auto festanti attraversano la via suonando il clacson per festeggiare la vittoria dei giallorossi contro il Feyenoord a Tirana. Sono stati esplosi anche diversi petardi che hanno rimbombato tra i palazzi dell'Alberone per quella sarà una notte di festeggiamenti.

Roma Feyenoord: la festa arriva anche a Milano

Piazzale Loreto 'invaso' da decine di tifosi della Roma in festa per la vittoria della Confederation League e caroselli anche in altre parti della città. "Un raduno spontaneo", spiegano, per un trofeo particolarmente sentito nella città di Milan e Inter, le squadre che hanno dominato la stagione italiana. Nei locali dove è stata trasmessa la partita anche i fan nerazzurri si sono uniti al tifo giallorosso in onore di Mourinho.