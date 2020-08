Roma, Grillo alla Raggi: "Daje!". Arriva il sostegno alla ricandidatura

"Daje!". Con una foto che lo ritrae abbracciato a Virginia Raggi e questa didascalia, Beppe Grillo tramite un post su Facebook esprime sostegno alla ricandidatura della sindaca di Roma, annunciata ieri in videoconferenza alla sua maggioranza in Campidoglio.



La foto pubblicata oggi dal cofondatore del Movimento per 'benedire' la ricandidatura della prima cittadina di Roma, risale alla campagna per il 'no' al referendum costituzionale del 2016. Grillo tiene una mano sulla spalla sinistra di Raggi, che al collo indossa un badge della kermesse elettorale del M5s. L'ultimo messaggio di Grillo alla sindaca di Roma e' stato il 12 luglio scorso quando pubblico' sul suo blog personale un testo in romanesco di Franco Ferrari in cui il garante del M5s rimarcava l'ingratitudine dei romani nei confronti della sindaca pentastellata eletta nel 2016. "Virgi', Roma nun te merita", era il titolo del suo post.



ROMA: PEDICA (PD), 'ORA CANDIDATO CENTROSINISTRA FORTE, NESSUN AIUTINO A RAGGI' - ''Dopo l'annuncio della ricandidatura di RAGGI, tocca al centrosinistra fare la prossima mossa. Bisogna pensare subito alle primarie, che sono un appuntamento irrinunciabile, e trovare un candidato forte. Nessun aiutino al sindaco peggiore della storia di Roma''. È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. ''Nessuna alleanza con chi ha messo in ginocchio la città - sottolinea Pedica - e neanche nessun aiutino o sconto sottobanco. Una cosa è il governo nazionale, un'altra la realtà territoriale. In questi anni, abbiamo visto morire la Capitale per colpa di una giunta incompetente che tira a campare con annunci e post su Facebook e Twitter. Il candidato del centrosinistra deve essere scelto dal nostro popolo - continua Pedica -. Sarebbe un'offesa per tutti infatti un candidato calato dall'alto. Le primarie devono essere una sfida tra chi ama Roma e lavora da anni sul territorio. I romani e le imprese chiedono solo di avere un vero sindaco e non un avatar. Dobbiamo affrontare in primis i problemi della mobilità e dei rifiuti e su questi argomenti siamo pronti alla sfida".



Roma: Cento, c.sinistra non aspetti Godot,entro 2020 primarie - "Da ieri la Sindaca Raggi e' ufficialmente in campo per le elezioni della prossima primavera sgombrando finalmente il campo da ogni ipotesi di accordo tra il Pd e il M5s almeno nel primo turno. Ora pero' il centrosinistra non rimanga fermo nell'attesa di Godot, magari calato dall'alto e che probabilmente non arrivera'". Lo afferma Paolo Cento responsabile nazionale enti locali di Sinistra Italiana. "Entro settembre si strutturi una coalizione larga, innovativa - prosegue l'esponente di Leu - capace di tenere insieme forze politiche, movimenti e civismo e si convochino entro il 2020 le primarie delle idee e per la scelta delle candidature a sindaco e nei municipi. Solo con una grande mobilitazione popolare di uomimi e donne e di idee - conclude Cento - e costruendo una squadra autorevole sara' possibile battere i sovranisti e la Raggi e soprattutto dare un futuro alla Capitale".



Roma: Gasparri, Raggi non si affanni, riporteremo noi decoro - "Lo sgombero di oggi del campo nomadi al Foro Italico e' un atto dovuto che arriva in forte ritardo e, non a caso, in una fase in cui la Raggi si affanna a recuperare consensi tra i romani che l'hanno bocciata sonoramente in tutti i sondaggi". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Dopo aver ignorato i tanti appelli che in questi anni i cittadini, insieme a noi, hanno lanciato sulla situazione di degrado, delinquenza e pericolo sanitario intorno a questi insediamenti irregolari, soltanto oggi la Raggi provvede a sgomberarne uno. Ma non si affanni - aggiunge - sara' nostro compito, subito dopo le prossime elezioni, che la rispediranno nel dimenticatoio, proseguire il percorso di legalita' e decoro che deve valere per chiunque decida di vivere nella Capitale. Rom compresi".