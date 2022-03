Scandalo al liceo Montale di Bravetta, la dirigente: "Vogliono farmi fuori"

Scandalo al liceo Montale a Roma: un ragazzo avrebbe avuto una relazione con la preside. La dirigente scolastica rompe il silenzio e smentisce: "Tutto falso".

Ha rotto il silenzio Sabrina Quaresima, dirigente del liceo romano Montale a Bravetta, al centro del ciclone da qualche ora, in quanto accusata di aver avuto una relazione con un suo alunno 18enne.

Ai giornalisti del Corriere della Sera la preside della scuola ha smentito la storia raccontata dal ragazzo (e condivisa da alcuni colleghi, secondo i rumors): "Tutto falso, vogliono colpirmi".

La smentita della preside

La giovane dirigente scolastica, entrata nel liceo da pochi mesi, si difende dalle calunnie e, intervistata, cerca di trovare una motivazione dietro al gossip che circola fra i muri della scuola: "Ho dei collaboratori poco affidabili che hanno fomentato un gossip per mettermi in difficoltà". Non solo, Quaresima ha aggiunto: "Sono nell'anno di prova e potrei essere cacciata".

Le frasi sui muri della scuola

Una replica che non si è fatta attendere quella della dirigente scolastica al centro di frasi ingiurose velatamente dedicate a lei apparse sui muri della scuola. Frasi del tipo: "La laurea in pedagogia l'hai presa troppo seriamente".

La presunta relazione iniziata a dicembre

La relazione sarebbe iniziata clandestinamente a dicembre fino a quando lo studente non ha deciso, poche settimane fa, di interrompere la storia. Una rottura mal digerita dalla preside che avrebbe portato lo studente a sfogarsi con i suoi compagni. A quel punto la presunta relazione è divenuta di dominio pubblico iniziando a circolare anche fra il personale docente e gli altri alunni dell'istituto, fino a giungere agli ispettori dell'Ufficio Scolastico Regionale.