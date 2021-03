Scandalo rifiuti, la Raggi esulta: "Su Monte Carnevale avevo ragione io"

Dopo l'ennesimo scandalo rifiuti, con l'arresto di una dirigente della Regione Lazio che si occupava del settore, il sindaco di Roma Virginia Raggi esulta: "Mi hanno massacrata", sostiene, ma "su Monte Carnevale avevo ragione io".

Il primo cittadino scrive un post su Facebook, addirittura con l'hashtag #SonoScomoda, in cui chiede ora al governatore del Lazio Nicola Zingaretti di "ritirare il piano regionale dei rifiuti che impone l'apertura di discariche a Roma, una scelta che noi romani abbiamo dovuto subire". E aggiunge: "Che quel piano fosse sbagliato l’ho detto in tutti i modi, ma in tanti hanno fatto orecchie da mercante. Io, dal mio canto, avvierò la revoca per la realizzazione della discarica di Monte Carnevale. La nuova maggioranza in Regione Lazio ha la possibilità e il dovere di intervenire, rivedendo l'assurda decisione di obbligare Roma ad avere una discarica sul proprio territorio".

La Raggi sostiene poi di essere "stata attaccata per anni ma la verità sta finalmente venendo fuori. Io volevo soltanto difendere la mia città dalla mala gestione che per decenni ha privato Roma e i miei cittadini di un normale sistema di gestione del ciclo dei rifiuti". E poi, campagna elettorale: "Lo dico ai romani: è il momento di alzare la voce. Basta! Siamo stanchi di subire. A breve si vota. Chi si candida a Roma abbia il coraggio di disconoscere l’operato di Zingaretti e dica chiaramente che non vuole una discarica a Roma. Io non ho problemi a dirlo", insiste. E ovviamente neppure termovalorizzatori. Tanto, se del caso, la spazzatura si può mandare su Marte. O per strada, dove già sta.