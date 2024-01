Scatto matto in gioielleria: rubano orologi e preziosi nel cuore del Salario

Sono entrati in un ufficio di compravendita di orologi in via Paolo Frisi, al Salario, tagliando la grata di una finestra. Una volta all’interno hanno preso 10 Rolex, 10 Patek Philippe e 30mila euro in contanti facendo perdere le loro tracce.

Il furto, per un valore di centinaia di migliaia di euro, è stato scoperto dai titolari alle 14 di ieri. Sul posto i poliziotti di Villa Glori impegnati nelle indagini e gli agenti della Scientifica per i rilievi.

Il precedente a Capodanno

Un colpo grosso c'è stato anche l'ultima notte dell'anno. Hanno approfittato del rumore dei botti di Capodanno per coprire il frastuono della spaccata. Così sono riusciti a sfondare la vetrina di una gioielleria e svaligiarla. E’ stato un inizio di anno amaro per i proprietari dell’Officina orafa Effegi di via Ugo Ojetti. I ladri hanno usato un suv per sfondare la saracinesca del negozio durante il frastuono della mezzanotte, poi sono entrati e hanno portato via bracciali, anelli, collane.