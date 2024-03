Parioli, sesso nel centro massaggi hot: 30 euro per mezz'ora a luci rosse

Un centro massaggi a luci rosse a pochi metri da Villa Borghese e dai Parioli con prezzi accessibili a tutti e annunci su internet per pubblicizzare l'attività a luci rosse. Dopo i casi all'Appio Latino, Marconi e piazza Bologna, per citarne alcuni, è stato chiuso un altro centro hot.

A notare l'anomalo via vai di persone in via Basento, in zona Salario, sono stati gli agenti della polizia locale e da lì sono partite le indagini del gruppo sicurezza sociale urbana coordinate dalla procura.

Prostitute cinesi

Dopo mesi di appostamenti, intercettazioni e verifiche, gli agenti hanno potuto appurare il giro di prostituzione organizzato e coordinato da una 52enne di nazionalità cinese che gestiva il centro. La donna si serviva di due connazionali di 30 e 46 anni, alle sue dipendenze, per prestazioni sessuali di varia natura.

Le tariffe del sesso

Le due offrivano servizi extra che, su richiesta del cliente, andavano oltre le attività specifiche di un centro massaggi. Stando a quanto emerso per una mezz'ora a luci rosse bastavano 30 euro più una offerta libera, 60 euro per un'ora di massaggio più la prestazione sessuale. La 52enne è finita agli arresti domiciliari e l'attività è stata sequestrata.