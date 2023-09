Smottamento nel cantiere della metro C, chiusa al traffico piazza Venezia

Smottamento nel cantiere della metro C a piazza Venezia. E chiusura totale della piazza. Il risultato? Traffico in tilt in mezza Roma. I disagi si sono estesi alla parte carrabile della piazza, con ripercussioni in tutto il centro storico. Code, intasamenti, proteste degli automobilisti con accesso libero alla Ztl.

Auto deviate sul lungotevere

Il traffico è stato deviato verso il lungotevere, ma l'interruzione continua a provocare blocchi e rallentamenti. Presenti numerose pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per gestire le criticità alla circolazione. Le imprese attive nella zona sono presenti con operai e rinforzi, per cercare nel minor tempo possibile di normalizzare la situazione. Si cerca intanto di capire quali siano le cause dello scivolamento di un trattato di terreno interessato dai lavori, e le eventiali conseguenze per il proseguimento dell'opera.

Dieci squadre dei Vigili sul posto

Sul posto, per cercare di gestire la viabilità, sono presenti dieci pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, che stanno cercando di gestire il traffico. Chiusa via del Teatro di Marcello e via IV Novembre. Stop anche a via del Corso. La ditta che sta lavorando al cantiere della metro C sta cercando di ridurre lo smottamento con delle lastre di acciaio messe a mo' di argine. La piazza non sarà riaperta prima delle 17.