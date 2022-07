Strage di gatti e cinghiali all'Insugherata: finestre chiuse per il tanfo

Strage di gatti e cinghiali all’Insugerata dove i residenti di Monte Mario sono stati costretti a rimanere chiusi dentro casa a causa del forte tanfo. Via Basilio Puoti è stata infatti invasa anche dalle mosche carnarie prodotte dalle carcasse in decomposizione.

Nella zona, infatti, sono stati ritrovati i corpi senza vita di 2 cinghiali e 18 gatti appartenenti alla vicina colonia felina del quartiere. Da quanto emerge, gli animali sono morti a causa di avvelenamento. La denuncia arriva dall’associazione Animalisti Italiani.

Il grave fatto è stato segnalato qualche giorno fa da una famiglia il cui balcone affaccia proprio sulla Riserva dell’Insugherata a Roma. Le autorità competenti hanno prelevato i cadaveri, ma questo non è stato sufficiente per far scomparire l’odore nauseabondo. Il tanfo ha infatti continuato ad appestare l’aria, creando il sospetto che una seconda carcassa di cinghiale avvelenato si trovi nel canneto, vicino alle abitazioni.

Nella zona non si erano mai verificati episodi simili, visto il profondo rispetto dei cittadini verso i responsabili della colonia felina. Il mistero da risolvere è capire chi abbia potuto avvelenare gli animali, soprattutto i cinghiali che sono animali di grossa taglia. Intanto l’associazione promette di monitorare la situazione.