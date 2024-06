Studenti di sinistra aggrediti al Colle Oppio: "Sono stati i neofascisti"

Due universitari di sinistra sono stati aggrediti martedì sera a Colle Oppio, in pieno giorno da persone che secondo i testimoni apparterrebbero a gruppi d’estrema destra. I due, accompagnati anche da alcune amiche attiviste, rientravano dalla manifestazione unitaria a difesa della Costituzione che si è svolta martedì 18 glugno pomeriggio in piazza Santi Apostoli, luogo simbolo delle vittorie uliviste.

Un aggressione su cui ora indaga la Digos.

Le indagini

Gli agenti della Digos della Questura di Roma stanno analizzando le telecamere della zona tra Colle Oppio e piazza di Santa Croce in Gerusalemme nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'aggressione subita nel tardo pomeriggio di ieri da due ventenni di rientro dalla manifestazione delle opposizioni e dell’associazionismo a piazza Santi Apostoli. I due 22enni, che hanno chiamato la polizia una volta raggiunto lo Spin Time Labs, hanno raccontato di esser stati avvicinati da un gruppo di ragazzi che hanno aggredito il primo, con la bandiera del sindacato studentesco in mano, e l'altro che immortalava la scena con il cellulare prima di dileguarsi. Entrambi i ragazzi hanno riportato piccole escoriazioni e non sono ricorsi alle cure mediche.

Gualtieri condanna l'aggressione

“Sono accanto ai ragazzi aggrediti ieri sera nei pressi di Colle Oppio. Roma non accetta alcuna forma di violenza e se qualcuno pensa di intimidire con lo squadrismo di matrice neofascista, tipico dei deboli e dei vigliacchi, ha capito male''. Così in una nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. ''La città continuerà ad essere libera e aperta, ospitando eventi, favorendo il dialogo o manifestando pacificamente tutte le volte che lo riterrà opportuno, senza mai cedere a paure e a provocazioni”.

La solidarietà di FdI

"Solidarietà ai due ragazzi aggrediti ieri nel Rione Monti a Roma. Dobbiamo lavorare per spegnere il fuoco della violenza, ma dobbiamo evitare processi sommari e ricostruzioni pregiudiziali". Lo ha detto il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone.