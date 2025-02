Roma, tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto: 16enne salvata da una vigilessa fuori servizio

Tenta il suicidio lanciandosi nel vuoto: 16enne salvata da una vigilessa fuori servizio

Si voleva abbandonare nel vuoto, dopo aver scavalcato la ringhiera di un’area verde sovrastante il quartiere Colle Massimo, in zona Pisana, la ragazza di 16 anni fermata in tempo da una funzionaria della polizia locale di Roma Capitale, fuori servizio.

La funzionaria della Polizia Locale stava tornando a casa

a funzionaria stava rientrando a casa, dopo aver svolto il turno di mattina presso il Comando Generale del Corpo, quando ha notato, in prossimità della propria abitazione, la giovane con il chiaro intento di lasciarsi andare.

Le parole giuste e una passeggiata...

Fin da subito, la funzionaria dei caschi bianchi, 47 anni e madre di due bambini, ha instaurato un rapporto di fiducia con la 16enne, tranquillizzandola e riportandola in condizioni di sicurezza. Dopo averla convinta a scendere, la funzionaria ha camminato a lungo con la ragazza in modo da entrare in confidenza con lei e carpire le ragioni del suo gesto, allertando nel frattempo i colleghi del Gruppo territoriale di zona, per un supporto da parte dell’unità dedicata alle persone fragili.

Era scomparsa da casa da qualche giorno

Dai primi accertamenti svolti dalla funzionaria, emergeva l’esistenza di una nota di ricerca della giovane, diramata dopo che la stessa si era allontanata da casa alcuni giorni prima. Sopraggiunta una pattuglia del XII Gruppo Monteverde, gli agenti avviavano le procedure previste in questi casi, con l’interessamento dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria, dopo le opportune visite mediche.

La ragazza, che ha fatto rientro a casa dalla sua famiglia, ora verrà monitorata da personale esperto, in modo da fornirle adeguato supporto. Determinante l’intervento della funzionaria che, grazie alle grandi doti relazionali e a una profonda sensibilità, è riuscita a salvare una giovane vita, consentendole di ricevere l’assistenza necessaria.