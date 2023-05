Tragedia a Tor Tre Teste, una 25enne si accascia mentre fa jogging e muore

Tragedia al quartiere Tor Tre Teste: una ragazza di 25 anni si è accasciata mentre faceva jogging ed è morta. Inutili i soccorsi del 118.

Il fatto è accaduto la mattina del 31 maggio. Alcuni testimoni l'hanno visto intorno alle 7 del mattino mentre correva nel parco di fronte a via Viscogliosi. All'improvviso si è accasciata a terra. Subito si è tentato di salvarlo, chiedendo anche l'intervento dei sanitari del 118. Sfortunatamente per la giovane non c'è stato nulla da fare: inizialmente si era riusciti a rianimarla, ma poi è deceduta. Sul posto anche il medico legale e i Carabinieri.

La salma sarà sottoposta ad esami esterni al Policlinico Tor Vergata e poi sarà riconsegnata alla famiglia.