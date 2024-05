Traporti, Patanè provoca Rocca: "Sull'aumento del biglietto decide la Regione"

''Mancano 22 milioni per coprire i costi: o vengono messi da un aumento del Fondo nazionale dei trasporti del Governo oppure devono essere coperti in altra forma, ovvero con l'aumento tariffario. Se ci dovesse essere un aumento del biglietto, la nostra proposta, ma decide la Regione, è che possa essere differenziato tra residenti e non residenti e con la diminuzione degli abbonamenti annuali''.

Lo dice l'assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè in un'intervista all'Adnkronos, in merito all'aumento del Bit a 2 euro.

Stop a mezzi pesanti

''Dopo l'avvio dei lavori su metro, tram, ora tutta la nostra attenzione è sulla logistica, sarà la nostra priorità. Noi dobbiamo ridurre la quantità di furgoni, camion di grossa cilindrata, inquinanti che entrano nella città nelle ore più congestionate. Abbiamo approvato il piano della logistica e delle merci, ora bisogna fare i piani di attuazione, entro dicembre saranno attive le regole su chi potrà entrare e chi no, chi potrà entrare in fascia verde, chi in Ztl, con quali mezzi''. Lo dice l'assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè in un'intervista all'Adnkronos. ''Non solo orari più ferrei ma ci sarà un sistema diverso. Mai più ci saranno mezzi sopra le 3,5 tonnellate che entrano in centro storico''.

Lo stop ai tram

''Da giugno a ottobre i tram saranno fermi perché stiamo rifacendo il deposito di porta Maggiore per i nuovi tram che saranno più lunghi e confortevoli' - continua Patanè - sapevamo fin dall'inizio che il 2024 sarebbe stato l'anno zero dei trasporti perché tutto il lavoro di preparazione amministrativo, finanziario ed economico fatto nei primi 6 mesi della legislatura sarebbe arrivato in questo anno a destinazione e sarebbero iniziati i cantieri. Stiamo finendo di sostituire i binari della metro A e la metro chiude alle 21, faremo il restyling tutte le 27 stazioni della metro ma iniziamo con Spagna e Ottaviano, che chiuderanno, e Cipro, le più interessate per il Giubileo. Sarà chiusa fino a giugno Vittorio Emanuele dove stiamo rifacendo gli impianti di traslazione''.

I monopattini

"Sui monopattini dal 1 settembre 2023 - spiega Patanè - c'è una situazione completamente diversa in centro storico: nel Tridente da 400 monopattini ora sono 90 per regolamento. Ora stiamo facendo il secondo passo, ossia lavorare con la Sovrintendenza per gli stalli. Ci hanno già approvato 3 stalli in piazza Augusto Imperatore, entro giugno saranno pronti. Se vai in quella zona dovrai lasciare il monopattino lì, altrimenti non si chiude l'applicazione''.