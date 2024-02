Trasporti Roma, la Sovrintenza dà l'ok: "Via libera al tram a via Nazionale"

Partita chiusa: anche la Sovrintendenza dà l'ok ai lavori per la tramvia su via Nazionale. Via libera della Soprintendenza di Stato ai beni archeologici allo svolgimento dei lavori della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio su via Nazionale.

Con una nota trasmessa al Comune di Roma, alla Regione Lazio e alla commissaria straordinaria di governo Maria Lucia Conti, la Soprintendenza che fa capo al ministero della Cultura, riferisce che "non" si ravvisano elementi che "inficiano" i "precedenti pareri e atti autorizzativi, con le relative prescrizioni".

Ora i cantieri

La nota della Soprintendenza rileva infatti che via Nazionale, nel tratto urbano tra Rione Monti e Castro Pretorio, precisamente nello spazio compreso tra piazza della Repubblica e Largo Magnanapoli, pur essendo realizzata sul tracciato del "Vicus Longus" è a oggi un'area urbanizzata già dal 1873 quando fu designata a essere via di collegamento tra la stazione Termini e il Tevere: intervento poi sviluppato nel 1886 e che ha permesso un più veloce passaggio da Termini al quartiere fortemente urbanizzato di Porta Castello. Avendo recepito l'atto ufficiale il Campidoglio potrà avviare a breve giro i lavori.

Accolta l'istanza del Campidoglio

Per questi motivi la Soprintendenza accoglie le controdeduzioni del Campidoglio alla richiesta sollevata di tutela archeologica dell'area al fine di interdire i cantieri e la realizzazione del tracciato della tranvia e afferma che "lo spazio aperto urbano, denominato via Nazionale, non inficia i precedenti pareri e atti autorizzativi, con relative prescrizioni, già espressi dalla Soprintendenza speciale di Roma e richiamati dall'amministrazione comunale".

La campagna contro

Negli ultimi mesi la tramvia di via Nazionale è stata al centro di una campagna stampa di un quotidiano che voleva impedire la realizzazione dell'opera. Pagine e pagine per tentare di bloccare il progetto. Alla fine l'operazione non è andata in porto e ora la Sovrintendenza ha messo la parola fine alla questione del cantiere che vedrà i binari su via Nazionale.