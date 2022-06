Tutela dei minori, AletheiAssociati apre una sede a Roma

L’associazione AletheiAssociati apre la sua sezione territoriale a Roma il 22 giugno l’inaugurazione. Un nuovo spazio dove l'a giovane associazione , fondata il 3 luglio 2021, si occuperò della tutela dei minori coinvolti nelle crisi familiari e nei relativi procedimenti giudiziari.

Lo scopo di AletheiAssociati, Professioni per la bigenitorialità, “è quello di favorire la interdisciplinarietà tra i diversi ambiti professionali e contribuire alla strutturazione di buone prassi operative, nel rispetto del diritto del bambino a preservare rapporti continuativi con entrambi i genitori dopo la separazione, in tutti quei casi, ovviamente, in cui ciò non costituisca pregiudizio per i figli”, si legge in una nota.

“Tale diritto – prosegue - inteso nella più corretta applicazione che favorisca la effettiva partecipazione di entrambi i genitori alla quotidianità del figlio, viene ancora oggi molto spesso sacrificato dai provvedimenti giudiziari - provvisori o definitivi che siano - in favore di una regolamentazione di affido che, pur sancendone il regime condiviso, appare più orientato a favorire la continuità con la madre”.

“Aletheia - afferma l’Avv. Claudio Iovane, presidente dell'associazione - è un termine che deriva dal greco antico e che letteralmente significa dischiudimento, rivelazione di un concetto. E il concetto, per noi di Aletheia, è il diritto assoluto del minore alla bigenitorialità. Diritto che deve essere garantito fatte salve le debite eccezioni, che la legge pure prevede come rimedio residuale ed eccezionale. Riteniamo fondamentale che ciascun operatore, pur appartenendo a diverse competenze professionali, sempre centrate sulla tutela e supporto del minore, interagisca in maniera coordinata per una finalità comune: il concreto benessere psicofisico del soggetto minorenne nel riconoscimento del proprio diritto”.