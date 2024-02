Vigne Nuove, Far Wsest sul Gra dopo un furto al supermercato Pewex: presi

In fuga con la cassaforte del supermercato appena danneggiato hanno svuotato la schiuma degli estintori verso le volanti che li inseguivano nel tentativo di riuscire a scappare. Uno stratagemma che non è stato sufficiente a una banda di ladri, poi intercettata e bloccata dopo una pericolosa fuga notturna terminata dopo diversi chilometri.

Fermato uno dei fuggitivi, i due complici sono riusciti invece a scappare.

Rubate le casse

È quasi l'una di lunedì 26 febbraio notte quando gli abitanti di Vigne Nuove vengono risvegliati da un forte rumore. Una 'spaccata" al supermercato Pewex di via Umberto Barbaro. Una banda di tre ladri che dopo aver distrutto uno degli ingressi del supermarket ha poi rubato i registratori di cassa. Poi la fuga a bordo di una Fiat 500.

Le richieste al 112

Decine le richieste d'intervento al 112. All'inseguimento dei ladri una volante della polizia, a cui poi se ne aggiungono altre tre. La banda di ladri - tre uomini - attraversa a tutta velocità il quartiere di Porta di Roma e poi prende il Grande raccordo anulare. A tutta velocità, tallonato dalle auto della polizia, i ladri svuotano la schiuma degli estintori per oscurare la strada dei poliziotti.

Fuggiti a piedi

I fuggitivi escono quindi sulla via Nomentana, e poi tornano verso il Centro. Oramai senza più estintori, la Fiat 500 viene raggiunta all'altezza dell'incrocio fra via Arturo Graf e via Ugo Ojetti, a Talenti. Nonostante un tentativo di speronare una volante la macchina in fuga finisce fuori strada. I tre ladri scappano a piedi. Due riesconoa a dileguarsi per le strade di Talenti. Destino diverso per il terzo complice, poi bloccato dai poliziotti. Accompagnato negli uffici del III distretto Fidene Serpentare di polizia è stato poi identificato in un cittadino romeno 29 anni. Arrestato: la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.