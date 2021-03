Virginia Raggi in diretta su Affaritaliani.it. Alle 15 la “sindaca risponde"

Torna come ogni venerdì l'appuntamento on line col il sindaco di Roma, Virginia Raggi che in diretta su Affaritaliani.it risponderà alle domande dei romani “per confrontarci sul lavoro che stiamo portando avanti.

Chiunque vuole proporre domande al sindaco, può utilizzare la mail roma@affaritaliani.it. I messaggi verranno inoltrati in tempo reale agli uffici della Raggi che potrà rispondere in diretta, o aprire un dossier presso gli uffici per eventuali approfondimento. La diretta è prevista dalle ore 15 circa.