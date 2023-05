Ztl Fascia Verde, la protesta in Campidoglio. Presente anche Castellino

Come annunciato, comitati e cittadini si sono riuniti nella piazza del Campidoglio per protestare contro la Ztl Fascia Verde. In piazza presente anche il movimento di Giuliano Castellino.

A partire dalle 17 i manifestanti si sono radunati in piazza del Campidoglio gridando slogan come “Gualtieri, dimettiti. Vattene” e cartelli con su scritto "Stop al folle piano Ztl", "Zlt= zona rossa" e "No Ztl". Molti i cori e i cartelli esposti nella piazza che chiedono il ritiro della delibera. “Patanè - recita uno - l'auto nuova compracela te”. In piazza sono intervenuti consiglieri comunali e municipali contrari alla delibera e anche i rappresentatni di alcune categorie produttive.

Santori, Lega: “Una dittatura”

“Si tratta di una dittatura contro la libertà dei cittadini - dice il capogruppo capitolino della Lega Fabrizio Santori, anche'egli presente in piazza - visto che si vogliono multare anche le auto in sosta si dicono democratici, ma hanno imposto queste norme senza una discussione in aula".

Le richieste della piazza

Per i manifestanti la Ztl Fascia Verde non dovrà mai entrare in vigore. Il provvedimento deve essere revocato. “E' una decisione da ricchi - dice uno dei manifestanti- quante persone oggi possono permettersi di comprare un'auto nuova. Di certo non la gente non ricca, come siamo noi”.

Poco dopo le 18 una piccola delegazione di manifestanti è stata ricevuta in Campidoglio dal sindaco Gualtieri. Tuttavia la piazza non sembra intenzionata ad accettare compromessi: il provvedimento deve essere ritirato.