Coronavirus, primo caso di contagio a Rozzano. Ferretti: "Non è grave"

"Anche a Rozzano - scrive il sindaco Gianni Ferretti sul suo profilo Facebook - si è verificato il primo caso di contagio del Coronavirus.Ats ci ha comunicato che un cittadino residente a Rozzano –del quale non sono state fornite, per ovvie ragioni di privacy, le generalità –è risultato positivo al virus ed è stato sottoposto a tutte le misure di protocollo previste. Ci è stato garantito, dall’autorità sanitaria, che la situazione rientra tra quelle meno preoccupanti, e che è stata gestita nel pieno rispetto delle misure contemplate dalla procedura. Sono in contatto diretto costante e continuo con la Prefettura, Regione e Ats per tutte le informazioni che riguardano la nostra città. Invito ancora e a maggior ragione, tutti i cittadini ad osservare scrupolosamente le indicazioni igienico sanitarie raccomandate."