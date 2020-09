Rozzano: chiude Zodio, 100 dipendenti rischiano il lavoro

Secondo quanto riportato da Il Giorno in un articolo a firma di Massimiliano Saggese, sarebbero pronte le lettere di licenziamento per oltre 100 dipendenti di Zodio, noto negozio di oggettistica di Rozzano. I licenziamenti sino alla fine del 2020 sono bloccati, ma pare che la crisi non lascerà scampo ai numerosi lavoratori del gruppo francese Adeo che pare sia intenzionato a chiudere i tre negozi milanesi con sede a Rozzano, Rescaldina e Busnago a partire dal prossimo mese di novembre. Nell'articolo si legge la dichiarazione di un dipendente, che spiega: "I lavoratori sono stati informati la scorsa settimana, ma senza ricevere nessuna spiegazione e risposte alle loro domande circa il loro futuro. A comunicarcelo è stata l’azienda e siamo rimasti senza parole. Una doccia gelata avere la notizia che chiudono tutti e tre i negozi della metropoli lombarda".

I lavoratori si stanno mobilitando e hanno già contattato i sindacati di categoria per organizzare quanto prima un incontro per capire se vi siano eventuali margini di trattativa. Il pezzo de Il Giorno prosegue con un commento del sindaco, Gianni Ferretti: "Solo oggi ho saputo della difficile situazione occupazionale e della decisione della chiusura dei punti vendita di Zodio, tra cui quello che ha sede nella nostra città. Sono dispiaciuto per questa scelta, che coinvolge un’importante realtà commerciale e mi attiverò nei prossimi giorni per conoscere le motivazioni e il piano di ricollocamento dei lavoratori".