Comune intasca per anni le tasse senza diritto

Paga per anni la tassa di occupazione al Comune salvo poi scoprire che il suo chiosco non si trova sul territorio comunale. Ma non solo. Il Comune si rifiuta pure di restituire le somme.

È la storia paradossale di un commerciante salentino che per ottenere il rimborso delle migliaia di euro di tasse pagate illegittimamente in questi anni ha dovuto affrontare una causa legale (sentenza n.621/03/19 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce passata in giudicato, disponibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Racconta il Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN), Antonio Sorrento “La storia di questo imprenditore merita di essere raccontata perché evidenzia la mancanza di attenzione delle istituzioni verso il mondo delle imprese. In un qualsiasi Paese normale i dirigenti responsabili avrebbero innanzitutto chiesto scusa e poi rimborsato immediatamente le somme illegittime ma non qui in Italia. Solo grazie alla caparbietà del legale dell’imprenditore, l’Avvocato Matteo Sances, siamo riusciti a ristabilire la legalità e a ottenere il rimborso ma ribadisco che questa non può essere la normalità”.

Nella sentenza, addirittura, i giudici dichiarano “.. stante la qualificazione dell’area su cui insiste il chiosco della ricorrente .. area demaniale marittima , come da attestazione del Settore Urbanistica ed Ambiente del Comune …. agli atti del giudizio, difetta, nel caso di specie, del presupposto impositivo a fini TOSAP con conseguente fondatezza dell’istanza di rimborso ”.

In poche parole, nonostante il Comune avesse ammesso con un proprio certificato che l’area del chiosco non era in realtà comunale, si rifiutava comunque di rimborsare le somme. La sentenza è passata in giudicato in quanto non è stata appellata dal Comune.

Continua il Presidente dell’Associazione Partite Iva Toscana, APIT, Massimo Gervasi “Le imprese devono essere rispettate maggiormente soprattutto in questo periodo ma continuiamo invece ad avvertire una costante mancanza di attenzione da parte delle istituzioni. Ecco perché nelle settimane scorse insieme a PIN abbiamo avviato un’iniziativa volta a informare tutte le partite iva in merito ai loro diritti chiamata UNA MANO ALLE IMPRESE. Ringrazio l’Avv. Sances per averci segnalato questa sentenza perché ci fa comprendere ancora una volta che è necessario per noi partite iva fare rete, solo in questo modo potremmo essere più forti”.

Ci auguriamo veramente che questa iniziativa possa avere il risalto che merita.