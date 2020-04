Imprese in crisi: parte l'iniziativa #iononpossopagare

“Dopo questi mesi di chiusura forzata non ce la facciamo più, è a rischio la sopravvivenza di migliaia di imprese… Se lo Stato pensa che una volta ripartiti si riescano a pagare subito tasse e contributi siamo alla follia!!!”.

È questa la reazione di Partite Iva Nazionali (PIN) e ConfimpreseItalia in risposta alle dichiarazioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che nei giorni scorsi ha informato del possibile invio di oltre 8 milioni di atti fiscali entro la fine dell’anno (guarda il video).

Come sottolinea la Presidente di PIN, Alessia Ruggeri “Siamo veramente arrabbiati!!! Non solo non sappiamo se riusciremo tutti a ripartire ma al posto di avere dal Governo dei veri aiuti ci viene detto che l’unica possibilità è quella di indebitarci con le banche per avere liquidità. In questo momento è impossibile pagare le tasse e per questo motivo abbiamo lanciato l’hashtag #iononpossopagare per non lasciare nessun imprenditore da solo e far sentire allo Stato la nostra voce”.

Continua Antonio Sorrento, segretario nazionale di ConfimpreseItalia “Noi imprenditori siamo disperati perché stiamo cercando in tutti i modi di ripartire e ascoltare notizie di possibili cartelle in arrivo ci fa sentire veramente abbandonati dalle istituzioni. Abbiamo deciso di non arrenderci e per questo motivo abbiamo realizzato insieme al socio speciale PIN l'Avv. Matteo Sances un’iniziativa chiamata <<UNA MANO ALLE IMPRESE>> sia per sostenere le piccole attività ma anche per dimostrare allo Stato che ci sono altre strade per dare liquidità alle imprese senza costringerle a indebitarsi…. Faremo sentire la nostra voce a Roma il prossimo 30 giugno con una grande manifestazione dove chiederemo lo STOP al pagamento delle tasse fino al 30 dicembre 2020 e lo STOP alla burocrazia!!”.

Conclude infine l’Avv. Matteo Sances, componente del comitato scientifico di PIN “Quello che chiedono le imprese è solamente di poter pensare a lavorare nei prossimi mesi in tranquillità per poter salvare in nostro Stato dal tracollo e non sto esagerando…. Come ho già detto in altre occasioni, in Italia abbiamo circa 760.000 imprese e il 76% di esse sono Piccole e Medie Imprese e tra queste l’86% sono addirittura Micro Imprese (dati del 2018 presi da Camera di Commercio e Banca d’Italia). Ciò vuol dire che le partite iva sono il vero motore di questo Paese e occorre fare di tutto per agevolarle in questo momento difficile.. E’ URGENTE!!!..Ne va della tenuta dell’intero Paese!!!”.

Speriamo dunque si possa giungere quanto prima a una soluzione.