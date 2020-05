Le imprese vogliono "vigilare" sul Fisco

In attesa del decreto cd. “Rilancio” la VicePresidente Nazionale di ConfimpreseItalia nonché Presidente di PIN (Partite Iva Nazionali), Alessia Ruggeri, non risparmia stoccate al Governo reo, a suo parere, di essersi mosso troppo tardi e in maniera insufficiente.

Sottolinea Alessia Ruggeri “Stiano attendendo da settimane questo fatidico decreto con le misure necessarie per ripartire e intanto le imprese e gli artigiani di questo Paese stanno morendo. Occorrono veri finanziamenti a fondo perduto e occorre fare presto. Notiamo grandissima superficialità. Faccio un esempio: a pochi giorni dalla riapertura di un settore fondamentale come quello della ristorazione NON ABBIAMO ALCUNA CHIAREZZA SULLE REGOLE DA RISPETTARE… Come già sottolineato in altre occasioni gli imprenditori hanno bisogno di programmare la riapertura e lavorare in pace, senza l’assillo della burocrazia e senza pagare tasse almeno fino a fine anno”.

Proprio da questa esigenza è nata nelle settimane scorse l’iniziativa #iononpossopagare che evidenzia appunto l’impossibilità delle imprese a poter affrontare il pagamento dei tributi in questo difficile momento.

Ma non solo, continua Alessia Ruggeri “dobbiamo anche pensare a un rapporto diverso col Fisco, improntato su maggiore trasparenza e rispetto delle regole da ambedue le parti sia nella fase di accertamento che in quella della riscossione. Da mesi ci arrivano segnalazioni di azioni illegittime del Fisco (riscossione senza la corretta notifica di cartelle esattoriali, applicazione di interessi illegittimi, ecc..) e per questo chiediamo di essere maggiormente coinvolti nella verifica di tale operato nominando nostri referenti come Garanti dei Contribuenti . NON CI FIDIAMO PIU’!!!...Faccio presente che oltre 86% delle imprese in Italia è costituito da micro imprese e che se queste cadono cade tutto il sistema Paese”.

Speriamo dunque si possa arrivare a un migliore rapporto tra Fisco e imprese.