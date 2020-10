Nasce la Comm. Nazionale Lingua e Diritto, a presiederla l'Avv. S. Donadei

In questi giorni l’Unione Nazionale Camere Civili (UNCC) ha istituito la Commissione Lingua e Diritto, abbiamo chiesto dunque chiarimenti in merito al Coordinatore Nazionale, l’Avv. Salvatore Donadei, già Presidente della Camera Civile Salentina nonché Coordinatore Regionale delle Camere Civili di Puglia.

D. Avv. Donadei, da qualche giorno è Coordinatore nazionale della Commissione Lingua e Diritto...

R. Si, ringrazio il Presidente Antonio De Notaristefani e l’intera Giunta UNCC per la fiducia accordatami e la considerazione che hanno dimostrato di avere nei confronti del sottoscritto.

Trattasi di una carica prestigiosa e di grande responsabilità, credo anche un riconoscimento al lavoro svolto in materia di linguaggio giuridico in questi ultimi anni dalla Camera Civile Salentina, che mi onoro di presiedere da ormai cinque anni; lavoro culminato in due pubblicazioni, nelle quali abbiamo avuto il privilegio di avere come partner, fra gli altri, l’Accademia della Crusca e l’Universita’ del Salento.



D. Presidente, la costituzione della Commissione prevede Avvocati ma non solo ...

R. Vero. Fermo restando il carattere “aperto” della stessa, al contributo di tutti coloro che vorranno impegnarvisi, essa nasce con l’avv. Carlo Poli, della Camera Civile di Firenze e segretario della Commissione, l’avv. Antonello Gemelli (della Camera Civile) di Messina, l’avv. Virginio Angelini (della Camera Civile) di La Spezia, l’avv. Barbara Masserelli, della Camera Civile di Monza e referente della Giunta nazionale UNCC.

In questi giorni abbiamo costituito un Comitato Scientifico, con nomi di linguisti di chiara fama, e che mi piace certamente ricordare, e ringraziare, ad uno ad uno. Si tratta della prof. Jaqueline Visconti dell’Universita’ di Genova, del prof. Riccardo Gualdo della Tuscia, del prof. Federigo Bambi, della prof. Maria Vittoria Dell’Anna e della dott.ssa Francesca Fusco di Unisalento, della prof. Ilaria Pagni.



D. Presidente Donadei, ci espone sinteticamente

scopi e progetti della neonata commissione?

R. In generale questo tipo di iniziative tendono ad elevare la dimensione culturale del giurista e dell’avvocato in particolare, perché, come già scriveva Salvatore Satta nel ‘70, non può dirsi giuristi senza essere umanisti.

Nello specifico, si approfondirà il linguaggio degli atti redatti dai legali delle diverse zone dello Stivale, nel pieno rispetto della privacy, dando luogo anche a delle preziose e nuove banche-dati.

Ci si propone, in questa stimolante sinergia Giuristi-Linguisti, di creare una nuova risorsa per una scrittura efficace degli atti, volta alla concretezza, alla chiarezza e all’incisività, concentrandosi, appunto, su un tipo di testi con poche eccezioni inesplorato, gli atti di parte.

La stretta sinergia fra università, avvocatura e territorio, consentirà la raccolta degli atti di parte, opportunamente oscurati nei dati sensibili, relativi a procedimenti sia della Suprema Corte di Cassazione sia di un insieme di Tribunali e Corti d’Appello geograficamente diversificati (Genova, Lecce, Viterbo, Firenze, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Catania, Treviso) e lo studio qualitativo delle caratteristiche testuali e stilistiche e dell’impianto retorico ed argomentativo di tali testi, finora inaccessibili alla ricerca.

Ringraziamo dunque l’Avv. Salvatore Donadei per la disponibilità.