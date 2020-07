Riparte una mano alle imprese "Fase 2"

“Le partite iva stanno soffrendo e le associazione come le nostre hanno il dovere di dare un aiuto concreto ed ecco perché ripartirà UNA MANO ALLE IMPRESE FASE 2 ” sono queste le parole dei rappresentanti di P.I.N. (Partite Iva Nazionali) nella persona del Presidente ad interim Antonio Sorrento e del Presidente APIT (Ass.ne Partite Iva Toscana) Massimo Gervasi, a margine della prima convention delle partite iva tenutasi il 6 luglio scorso a Pontedera (Guarda il video).

Dichiara Gervasi “in questo nostro primo congresso abbiamo messo a confronto la politica con le esigenze reali delle nostre imprese e devo dire che sono emersi spunti molto interessanti grazie agli interventi dei dirigenti di ConfimpreseItalia e di P.I.N. Mi sento di rivolgere un ringraziamento speciale ai “tecnici” intervenuti come il Dott. Antonio Gigliotti, commercialista di fama nazionale, e l’Avvocato tributarista Matteo Sances che hanno evidenziato, rispettivamente, l’insufficiente manovra del Governo e il difficile rapporto tra Fisco e imprese. In particolare l’Avv. Sances – dopo aver illustrato la recente sentenza di Bari riportata dai principali media nazionali e relativa all’annullamento a un suo assistito di una cartella di oltre 13 MILIONI di euro – ha preso spunto da queste difficili storie di contribuenti per denunciare la necessità di un maggiore confronto tra Fisco e contribuenti. Da questa mancanza di reale collaborazione siamo sempre più convinti che LE IMPRESE DEVONO FARE RETE E AIUTARSI TRA LORO ed ecco perché abbiamo raccolto l’iniziativa promossa dall’Avv. Matteo Sances e dall’Avv. Sergio Patrone chiamata <<UNA MANO ALLE IMPRESE FASE2>>….. Si ricorderà come questa iniziativa era partita in pieno lockdown da Lecce grazie ai due professionisti, in collaborazione con PIN, per dare liquidità alle piccole imprese diventando poi virale in tutta Italia (si veda articolo della Gazzetta del Mezzogiorno: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1221614/una-mano-alle-imprese-da-lecce-l-iniziativa-per-aiutare-negozi-e-attivita-tramite-i-social.html ); ebbene ora abbiamo ribattezzato l’iniziativa FASE2 proprio perché riteniamo che la necessità delle imprese ORA sia quella di essere costantemente informate in merito ai propri diritti nei confronti del Fisco e delle banche e siamo sicuri che anche grazie all’aiuto di questa task force di professionisti ce la faremo”.

Ringraziamo dunque i PresidentI per i loro interventi e ci auguriamo vivamente che questa iniziativa di PIN e Apit possa coinvolgere presto tutta Italia.