Ecommerce come risorsa per il Made in Italy

*Responsabile dipartimento Tutela Made in italy Forza italia toscana

La grave crisi, con relativa emergenza sanitaria, in seguito al Covid, ha indubbiamente fatto da spartiacque nel mondo.

Un prima ed un “dopo" che non è chiaro e che mette le PMI, di cui il Made in Italy- Tuscany è ricco, in una vera e grande crisi economica.

Prima di questo periodo, il valore del Made in Italy stava crescendo a doppia cifra, di anno in anno. I dati nel mese di marzo 2019 parlavano di 96,9 miliardi di dollari, come valore. Con questi mesi di Lockdown e varie alternanze di fasi gialle -arancioni- rosse, il valore del marchio é arrivato a serio rischio, l'ho già messo in evidenza in precedenti articoli, sia da un punto di vista economico che per quanto riguarda la reputazione e il prestigio acquisto negli anni. Come può, quindi, in questa delicata e pesante fase, il “Made in Italy- Tuscany” affrontare anche questo nuovo shock dal forte impatto socio-economico? Ecco che è proprio l'esportazione ad essere l'obbiettivo di una possibile ripresa dell’industria italiana, specie quella legata alle piccole aziende.

Dopo una serie di incontri con imprenditori, e professionisti del settore, è emerso che uno dei mercati strategici può essere rappresentato dagli Stati Uniti, ma anche dai paesi asiatici, che saranno i primi ad uscire dalla crisi. Ecco che diventa importante non sottovalutare la promozione del Made IN sui canali digitali. Emerge sempre più come l’e-commerce, e l’essere online, siano fondamentali in questo periodo. La nuova visione di una realtà sempre più digitalizzata, con al seguito l'innovazione tecnologica che vede anche la possibilità di accedere alla realtà aumentata, accanto all’e-commerce visto come Shop On Line, ipotizzando anche nuovi format di eventi, pensati come “fiere virtuali”, possano contribuire al sostegno del commercio verso l’estero, che da solo vale 1/3 del PIL nazionale.

La chiave è l’innovazione.

L’emergenza Covid-19 ha, di fatto, riscritto la modalità di acquisto e di consumo di milioni di persone, e le aziende, specie le piccole medie, attraverso la vendita attraverso l’ e-commerce, strutturato ad hoc, possono mettere in campo una innovativa strategia dedicata alle vendite a distanza, cosi da inserirsi in spazi privilegiati di un settore destinato ad assumere una rilevanza sempre più multisettoriale. Innovazione significa anche comunicazione e informazione. Ecco che diventa imprescindibile valutare il sentimento dei consumatori, così come il sapersi reinventare per muoversi più velocemente, al fine di favorire l'agilità di marketing, segnata anche da strategie e nuovi messaggi che riescano a trasmettere empatia e trasparenza. Autenticità e genuinità del prodotto. Ciò che noi rappresentiamo. L’Italianitá,la toscanità.

Un percorso questo, obbligato e urgente, che potrà essere di molto aiuto al “Made in Italy-Tuscany”, per affrontare il periodo post-pandemia, e per sbarcare nelle case di molti, sia nel nostro Paese che all'estero.

Bene ricordare che “Made in Italy” non è solo un termine generico per riferirsi a beni prodotti in Italia, ma sia un vero e proprio marchio il cui utilizzo è disciplinato da apposite leggi. La presenza in etichetta di questa dicitura è garanzia di qualità in tutto il mondo. Uno studio pubblicato nel 2017 da Forbes, ha valutato il Made in Italy al 7° posto in termini di reputazione tra i consumatori di tutto il mondo.

Un nuovo modello d’impresa tramite l'Innovazione tecnologica, come risposta al post-pandemia? Si.

Ma sappiamo bene come la pandemia, oltre alla situazione economica, stia anche portando forzatamente una rivalutazione dei valori, delle abitudini e dei modelli di consumo. Non pensiate che questi cambieranno, una volta esaurito l’effetto pandemico, e le imprese dovranno obbligatoriamente confrontarsi con consumatori più attenti, e magari più esigenti, in termini di rapporto qualità e il prezzo, che il web riduce.

Ecco che, secondo sempre i dati forniti, la crescita esponenziale dell’e-commerce da parte delle aziende, indubbiamente sia in ascesa, in quanto c’è stata una crescita esponenziale della domanda di acquisto nella modalità on line da parte dei consumatori.

Il commercio sul web, secondo i dati del consorzio Netcomm, crescerà di più quest’anno nell’economia mondiale e non subirà la crisi imposta dall’emergenza Covid-19 agli altri settori produttivi con un aumento stimato fino a +55.

Anche gli stili di consumo, in seguito a questa emergenza sanitaria, hanno subito un notevole cambiamento che ha incoraggiato il ricorso al digitale per procedere alla gran parte degli acquisti, in quanto impossibilitati a recarsi di persona, a causa della chiusura dei negozi fisici. Ecco che, anche i settori meno pronti all’e-commerce, come il food e il grocery, si sono dovuti adeguare, sviluppando nuovi servizi per venire incontro ad una nuova normalità. Il mondo del Wine si era già adeguato, ma ha ottenuto comunque importanti sviluppi e aumenti delle vendite.

Quello che è accaduto per effetto del coronavirus, ci ha insegnato che per le nostre imprese, può esserci un’opportunità, anche per quelle più piccole, grazie alla costruzione dei “negozi virtuali”.

Per quelle di piccole e medie dimensioni, diventa anche comprensibile possa diventare difficile cambiare strada, o affrontare nuove spese di digitalizzazione. Oltre al problema tecnologico, con l’accesso alle piattaforme digitali, si aggiunge quello legato alla carenza di competenze necessarie.

Servono, quindi, politiche di sostegno, dirette ad avvicinare le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, all’eCommerce come strumento nuovo e vincente in questa fase che non sarà breve, a cui possono accedere per far crescere la loro attività, ed espanderla nel mondo.

Questo approccio sarà sicuramente vincente per il tessuto economico italiano, e per il nostro Made in Italy- Tuscany, che conta una maggioranza di PMI e microimprese, molte delle quali tradizionali e legate al territorio, e diventerà per loro un mezzo per andare oltre i confini locali, valorizzare le eccellenze e aiutarle al tempo stesso a rilanciarsi anche offline, perchè permette, infatti, non solo di arrivare alle famiglie italiane, ma anche di aprirsi ai mercati esteri, dove c’è una forte richiesta di prodotti Made in Italy, in special modo Toscani.