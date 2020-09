Il crepuscolo della ragione. Davvero lo è? Ne parlo con il sociologo Giovanni Cozzolino

Il 7 settembre u.s. Lorenzo Marone su " La Repubblica", poneva la questione (non di poco conto) sul dilemma Eisteniano, il quale affermava: "Due sono le cose considerate infinite : l'Universo, e la stupidità umana, ma sulla prima avrei dei dubbi..."

“Sostanzialmente la stupidità appare da sempre una dimensione, ed una realtà continua, e quindi di fatto infinita. Ma il problema nuovo che da qualche decennio si sta ponendo con sempre maggiore pregnanza è che questa realtà, chiamiamola stupidità, decadimento culturale, cognitivo, o altro, si amplia sempre più di generazione in generazione- afferma Cozzolino.

Quando Eugenio Montale ricevette il Nobel per la letteratura nel 1975 ebbe a dire, riguardo lo stato delle lettere nel nostro Paese, che " la scuola sta andando verso l'analfabetismo...".

Erano gli anni della massima contestazione studentesca, dei grandi sommovimenti effervescenti e rivoluzionari, seguiti al 68'. Si può affermare che fu quella l'epoca nella quale il nostro intelletto collettivo italico raggiunse le più alte vette, cominciando contemporaneamente il suo tracollo costante e crescente.

“Appare ormai sotto gli occhi di tutti, anche se non si fa mai cenno direttamente a questa piaga, che le nostre ultime generazioni sono molto meno dotate culturalmente e cognitivamente delle generazioni che le hanno precedute- continua Cozzolino.

Quali le cause e/o le colpe ?

Di colpe potremmo parlare a lungo, anche di singolarità o di schiere di responsabili culturali e politiche. Ma quello che questa schiera di persone hanno prodotto nell'arco di cinquanta anni si è trasformato in una serie di cause e con-cause che hanno poi determinato lo stato attuale delle cose a livello culturale, valoriale, etico, morale e soprattutto cognitivo.

“Non volendo fare una impietosa disamina delle responsabilità della politica di sinistra, unica responsabile di quanto sopra accennato, parliamo della conseguente distruzione della seconda agenzia di socializzazione, per importanza, che è la Scuola- aggiunge Cozzolino.

Come giustamente e non comune lungimiranza, affermava Montale, la Scuola ha subito il crescente declino formativo ed educativo, sulla scia della moda imperante in quegli anni il cui slogan affermava che era "proibito proibire". La “massima” cara a certa cultura, che si proponeva di sradicare i saperi ed i metodi educativi "borghesi", in funzione di una rivoluzione cultural comunista, del tutto simile o eguale a quella in corso in quegli anni nella Cina di Mao-tse-Deng.

La devastazione a livello pedagogico fu profonda. E lo è tutt’oggi. Le conseguenze cominciarono ad evidenziarsi in breve tempo con la messa in atto, a livello universitario, degli "esami di gruppo", Ricorderei il "18 politico", la ricusazione dei docenti e dei loro "insegnamenti borghesi", in funzione di altro tipo di preparazione in cui la autogestione dell'insegnamento ne era il cardine.

Ciò si estese anche alle scuole superiori, e conseguentemente alle medie inferiori, lambendo solo marginalmente la scuola primaria. Menomale. Anche se pure lì ebbe a nascere il cosiddetto Rappresentante di classe, che di fatto, è colui che interagisce e sorveglia l’operato di chi, un tempo, mai sarebbe stato messo in discussione: la maestra, il maestro.

Ma l'effetto di trascinamento di questo vuoto formativo ed educativo, prodottosi in quegli anni, condusse la quasi totalità del corpo docente italiano a schierarsi con la pseudo-cultura di sinistra nella speranza vana di riceverne dei vantaggi economici a livello contrattuale. Speranza subito svanita, e che la sinistra utilizzò per scaricare sui governi democristiani dell'epoca le colpe del mancato riconoscimento economico, e acutizzando, così, il livello di scontro tra la classe intellettuale operante nelle scuole e la classe "borghese" dei politicanti di riferimento al "grande capitale".

Negli anni sono stati cancellati interi insegnamenti, facilitati gli esami di ogni ordine e grado, eliminate le prove definite inutili, eliminata progressivamente la capacità educativa della Scuola, considerata "fascista".

“Sarebbe immensamente lungo definire e descrivere la progressiva distruzione di questa grande agenzia educativa, dal 1968 in poi, ma, sostanzialmente possiamo parlare della mancanza di regole rigide di addestramento educativo, la mancanza di insegnamenti dedicati a sviluppare la capacità attentiva, l'eliminazione dei confini di ruolo tra discente e docente, la banalizzazione dell'insegnamento anche nelle materie cardine come le lettere, la matematica, le scienze in generale, hanno condotto progressivamente ad una atrofia delle funzioni cognitive di memorizzazione e della conseguente capacità di comprensione di un testo, o di una consecutio tempore di un ragionamento deduttivo. L'ignoranza ha quindi dilagato senza freni nè confini, producendo a sua volta insegnanti e docenti sempre meno disposti a riaffermare detto valori, in una reazione a catena di cui solo oggi abbiamo coscienza della sua portata, in quanto constatata con mano in tutti i campi.

Oggi, qualcuno ha finalmente gridato " Il Re è nudo...!!",

ma chi ascolterà questa reale affermazione? Al massimo certa intellighenzia affermerà che il Re è solo " diversamente vestito", secondo la filosofia del politically correct, che, sostanzialmente, impedisce di affermare che la realtà, semplicemente la realtà, può essere semplicemente espressa- conclude Cozzolino.

E cosa fare adesso, quindi, dato il fatto che tutto ciò è, finalmente, venuto in luce ? Un lungo lavoro inverso di ricostruzione dei sistemi valoriali, dei sistemi di credenza, di ricostruzione dei confini di ruolo, serve ripristinare, accettando che in un momento storico come quello attuale, carico di nuovi rischi e di nuove difficoltà su diversi piani, tale impresa risulterà, ( se intrapresa), ancora più difficile e lunga.

Tra l'altro, occorrerà sradicare tutta una lunga serie di vulgate affermando che i nostri bambini di fatto, siano meno dotati cognitivamente dei loro nonni, alla stessa età. Sarà dura spiegare ai genitori che i loro pargoli, solo perchè sanno agg egiare con un iPhone, o con i giochi elettronici, non sono più intelligenti cognitivamente dei loro nonni.