Salone Mobile/ Miocugino, officina di gesta e ingegno al Fuorisalone con IKEA

Partire dal presente per costruire un nuovo futuro: è questo il tema attorno al quale si sviluppa la Design Week 2021 di BASE Milano. Miocugino è stato invitato insieme ad altre aziende e brand emergenti, designer, università e istituzioni internazionali ad abitare gli spazi di CasaBASE e a immaginare nuove prospettive di co-abitazione e progettualità. Durante la residenza presso CasaBASE, Miocugino affronterà il tema del Future Living con il suo approccio sperimentale, creando un’interazione continua tra il pubblico e gli altri designer.

Miocugino, il Cugino del futuro

Il Cugino del futuro sarà sempre più in grado, grazie alla rete e alla tecnologia, di essere autosufficiente per la produzione di cibo e oggetti necessari alla vita quotidiana.

Il mondo della progettazione e della produzione industriale continuerà ad esistere, ma grazie alla fabbricazione digitale sarà sempre più possibile scambiarsi “bit” invece di “atomi”, eliminando problemi di spedizione, sovrapproduzione e sprechi.

Modelli 3D virtuali

L’idea di disporre di un vasto assortimento di modelli 3D virtuali, disegnati da utenti sparsi in tutto il mondo, ben si lega con il discorso di lavorare su un sistema standard, rappresentato benissimo da IKEA, massima espressione di produzione in serie del settore arredo & co. Gli arredi IKEA diventano così una sorta di “lego”, un modulo base da cui partire, e i progetti che nascono possono essere utili a chiunque.

Visioni di futuro. Temporary Home: 5 stanze per aprire 5 scenari futuribili. BASE e IKEA Italia dialogano con 5 designer italiani e internazionali (tra cui Miocugino) in una residenza sui generis in cui lo spazio diventa casa, luogo di sperimentazione e ambiente espositivo aperto al pubblico.

Temporary Home - Future Living

Miocugino, durante i giorni di “Temporary Home - Future Living”, renderà tributo ad alcuni progetti concepiti sulla scia del “hack-IKEA”, prototipando degli oggetti presenti in rete e rilasciati con licenza “Creative Commons”.

Negli anni a venire sarà sempre più importante avere un’attenzione particolare verso la natura e il proprio benessere, per questo Miocugino svilupperà alcune soluzioni dedicate al mondo delle piante e ai nostri amici a quattro zampe, che verranno testate e modificate in corso d’opera durante la residenza.

La domotica IKEA

In sintonia con un approccio naturalistico, ma immaginando al contempo un futuro in cui la tecnologia sarà sempre più presente, Miocugino giocherà con TRADFRI, il sistema di domotica IKEA alla portata di tutti, creando differenti scenari che trasformeranno gli ambienti della casa adattandola all’atmosfera più indicata a seconda del momento della giornata.

Fuorisalone 2021

Tutti i progetti che Miocugino elaborerà per il Fuorisalone durante la residenza presso CasaBASE, via Bergognone 34, saranno pubblicati gratuitamente in rete, nella speranza di contribuire attivamente al processo.

BASE Milano è un progetto di innovazione e di contaminazione culturale, nel cuore di zona Tortona, a Milano, una community di persone attive in molteplici discipline creative, che si impegna a sviluppare un ecosistema inclusivo per produrre contenuti innovativi per il progresso culturale. Con i suoi 12.000 mq su 3 piani all’interno dell’ex-Ansaldo, oltre 200 realtà creative residenti, più di 400 eventi e 500.000 presenze l’anno, BASE è un polo creativo di respiro internazionale e un centro per la ricerca, la sperimentazione, la produzione e la co-produzione di iniziative culturali ad alto valore sociale.

Miocugino

Il Fablab Miocugino è stato fondato a Milano nel gennaio 2013 da Daniele Usuelli e Nicola Brambilla: progettisti di prodotti e interni affascinati dal mondo dei makers, sono veramente anche cugini. Poi si è aggiunto Marco Sorrentino, un terzo cugino ... virtuale.

Daniele spiega il motivo di questo nome particolare col sorriso: «Ognuno di noi ha un cugino che l’ha aiutato a fare qualcosa che non sapeva fare, o che gli ha prestato un attrezzo che non aveva. Abbiamo pensato di chiamarci Miocugino in onore di questa dinamica: gli amici, i clienti e i collaboratori diventano “cugini” della nostra grande famiglia, non semplici soci».