Coronavirus, a Saronno positivo un dipendente comunale

L’Amministrazione comunale di Saronno comunica di aver ricevuto, in data odierna, informazione ufficiale dall’Autorità preposta che un proprio dipendente è risultato positivo al test del Coronavirus. La persona sta bene e domani, sabato 21 marzo, sono previste le sue dimissioni dall’ospedale.

Questa la nota dell'Amministrazione: "Appena venuta a conoscenza della notizia, l’Amministrazione ha provveduto ad attuare le necessarie misure precauzionali. Si ricorda altresì che il Comune fin dal 24 febbraio ha predisposto azioni previste per la tutela del personale e dell’utenza, come ad esempio la sanificazione dei locali del Municipio. I servizi pubblici previsti dal Comune rimangono garantiti nelle forme già comunicate e predisposte per evitare il possibile diffondersi del contagio del Coronavirus. Ringraziamo il personale comunale che, pur a ranghi ridotti dovendo tener conto della necessità di limitare la presenza fisica, anche a turni, continua a svolgere il proprio lavoro per garantire i servizi necessari alla popolazione, anche senza che questo sia sotto gli occhi di tutti".