Rubava dispositivi in ospedale, arrestata farmacista di Saronno

Rubava dispositivi in ospedale, arrestata farmacista

Una farmacista di 59 anni, responsabile della farmacia dell'ospedale di Saronno, nel Varesotto, e' stata arrestata dai carabinieri per peculato: secondo le indagini ordinava alcuni attrezzi medici necessari alle terapie intensive durante l'emergenza Covid, per poi rubarli e farli rivendere ad un complice, da cui prendeva una percentuale; anche quest'ultimo, responsabile di una ditta specializzata, e' stato arrestato. L'operazione - condotta dai militari di Varese insieme alla guardia di finanza di Saronno - e' partita da una denuncia dello stesso ospedale, dove era sembrato eccessivo l'ordinativo di lame e batterie per laringoscopi: attrezzi che erano peraltro essenziali per intubare i pazienti in rianimazione durante i giorni peggiori dell'epidemia. Dopo che - gia' nel novembre scorso - i dirigenti della Asst Valle Olona hanno segnalato l'anomalia, sono scattate le indagini coordinate dalla procura di Busto Arsizio, che hanno permesso di arrivare alla farmacista e dirigente della struttura.

La donna acquistava i dispositivi per conto dell'ospedale, addebitando i costi all'ente pubblico, poi li portava via dalla farmacia e li cedeva all'imprenditore 49enne di Barlassina (Monza e Brianza): i militari sono riusciti a pedinarla e a vedere che consegnava il materiale personalmente, trasportandolo in grossi scatoloni 'anonimi'. I due non si sono fermati nemmeno durante la crisi sanitaria e la 59enne ha persino negato l'approvvigionamento dei laringoscopi ai reparti di anestesia, per continuare il suo traffico. Era poi l'imprenditore a rimettere sul mercato il materiale, vendendolo ad altri ospedali della zona (ignari del tutto) tramite la sua societa', e fatturando regolarmente. Alle fine i due si spartivano i guadagni. Sono stati stati arrestati in flagranza stamattina e portati in carcere, come disposto dal gip che ha considerato la gravita' dei comportamenti, tanto piu' durante l'emergenza sanitaria.