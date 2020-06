Saronno, bilancio positivo per la riapertura della biblioteca

Dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria, il 20 maggio la biblioteca ha riaperto al pubblico adottando tutte le misure idonee volte ad assicurare a utenti e dipendenti la massima sicurezza. Si ricorda che la biblioteca è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.45 alle 13.45. L’accesso è contingentato (massimo una persona o nucleo familiare) ed è consentito esclusivamente per la restituzione e per il ritiro di libri, CD e DVD prenotati on line sul sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/ o telefonicamente ai numeri 029609075 e 0296701153 e per i quali l’utente ha ricevuto l’avviso di disponibilità nella propria area personale.

Per agevolare i grandi lettori, in questo periodo, è stato aumentato il numero di documenti che è possibile prendere in prestito: fino a 10 libri + 10 multimediali. La durata del prestito dei multimediali è stata inoltre incrementata a 30 giorni.

In questi giorni si registra una media di 60 utenti e 170 prestiti al giorno: questo dimostra quanto i cittadini attendevano la riapertura della biblioteca civica, apprezzando dunque lo sforzo messo in atto per offrire un buon servizio nonostante le normative anti Covid-19. Grande successo anche per i “pacchi sorpresa” preparati dai bibliotecari e che possono essere richiesti telefonicamente. Quest’ultimi contengono una selezione di libri per ragazzi. Ogni giorno si prestano in media 76 libri per bambini e adolescenti.

“La buona ripresa del servizio di prestito - afferma l’Assessore alla cultura Maria Assunta Miglino - conferma quanto i cittadini di Saronno siano affezionati a questo servizio e ne apprezzino la buona qualità”.