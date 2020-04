Saronno, tornano i mercati alimentari all'aperto

In seguito alla nuova ordinanza n.532 del 24 aprile 2020 emessa da Regione Lombardia, l'Amministrazione comunica che sarà concessa l’apertura dei mercati scoperti esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari nelle date di mercoledì 29 aprile in Piazza Mercanti dalle 8.30 alle 14, venerdì 1 maggio in Cassina Ferrara dalle 8.30 alle 13 e per il mercato contadino in Piazza Mercanti sabato 2 maggio dalle 8.30 alle 13. Tale riapertura dell’attività sarà concessa solo nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza qui elencate:

· sarà delimitato il perimetro esterno dell’area interessata, così da avere un unico varco di accesso separato da quello dell’uscita dall’area stessa;

· presenza della segnaletica che indirizzi la clientela verso il varco di accesso e verso il varco di uscita;

· accesso contingentato al fine di limitare la concentrazione di persone, con misurazione della temperatura corporea dei clienti prima dell’accesso all’area mercato. Se la temperatura sarà superiore o uguale a 37.5°C, i soggetti saranno invitati a tornare presso le loro abitazioni;

· l’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

· messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori, di idonee soluzioni igienizzanti per mani e guanti;

· rispetto del distanziamento di almeno un metro tra una persona e l’altra col divieto di assembramenti e uso di mascherine protettive;

· distanziamento dei banchi del mercato di almeno tre metri e presenza di non più di due operatori commerciali alla vendita.