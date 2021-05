Traffico a Saronno, la lettera del consigliere Indelicato

Sulla questione della sicurezza stradale a Saronno, Affaritaliani.it Milano riceve e pubblica la lettera del consigliere comunale Alfonso Indelicato, che replica all'ex assessore Roberto Barin, che aveva denunciato l'assenza di tutela nei confronti degli utenti deboli e di controlli contro gli automobilisti indisciplinati.

Automobilista a Saronno

Dopo aver letto l’intervento dell’ex assessore Roberto Barin a proposito dei problemi della viabilità saronnese, specialmente in relazione ad alcuni spettacolari incidenti occorsi in città di recente, mi permetto di intervenire nella mia qualità non di Consigliere comunale, ma di automobilista.

Come automobilista viaggio spesso, anzi sempre. Di giorno, di sera, occasionalmente di sera tardi. Il traffico cittadino diurno, per un nativo milanese quale io sono, è tranquillo. L’automobilista medio è rispettoso del codice e cortese agli incroci. Scambi di cenni di saluti e cortesie varie. La cosa cambia un po’ quando l’automobilista è di sesso femminile: le donne al volante sembra quasi che vogliano farti pagare i millenni di schiavitù domestica in cui le hai costrette … Qualcuno ha notato che agli incroci non ti lasciano mai passare anche se hanno la strada di fronte a sé occupata da macchine ferme in colonna? Niente da fare, è una questione di principio: si piazzano lì in mezzo e ostruiscono lo spazio che avresti potuto attraversare senza dare fastidio a nessuno. Ma transeamus, e torniamo alle cose serie.

I problemi di parcheggio ci sono, ma rispetto alla metropoli lombarda sono ridotti. Chi si lamenta degli amaretti non ha idea di cosa significhi fare il giro dei caseggiati di Piazza Napoli per una lunga ora nella disperata ricerca di un posto, e infine, perse le speranze, appostarsi in doppia fila con la mano stretta sul pomolo del cambio pronto a innestare la prima, il piede fremente sul pedale dell’acceleratore, in agguato nell’attesa che un posto vicino a te si liberi ….

Bene, questo scenario quasi idilliaco muta profondamente nelle ore tardo-serali e notturne, quando le strade saronnesi si trasformano in piste automobilistiche. Mi riferisco soprattutto alle strade che entrano in città (e dalla quale naturalmente anche escono) e ad alcune arterie che si prestano a tanto. Segnalo in particolare la via Roma e la via Bergamo nel suo tratto esterno, vie che percorro spesso: qui la discreta larghezza e le semicurve eccitano tanto la fantasia che le auto si vedono auto sfrecciare intorno ai 100, e non è un’iperbole.

Non si creda, peraltro, che i pedoni siano sempre creature innocenti. Alcuni camminano sui marciapiedi quatti quatti, a filo di strada. Arrivano all’altezza delle strisce e improvvisamente, ma proprio in un batter d’occhio, scendono in strada e attraversano. Questi però non fanno più tanta paura. Chi ha un po’ d’esperienza ha imparato a conoscerli: più che camminare caracollano, sembrano gironzolare piuttosto che procedere dritto: insomma tu capisci che potranno fare qualsiasi cosa, e stai allerta … No, c’è assai di peggio. Oggi ne incrocio uno col cellulare in mano, fermo sulle strisce. Non parlava al cellulare, lo teneva immoto davanti agli occhi scrutandolo. Fermo la macchina, metto il cambio in folle, e attendo. Quando, dopo lunghissimi secondi, si accorge che sto aspettando che si degni di muoversi, mi rivolge un sorriso di ringraziamento e attraversa. Improvvisamente si blocca di nuovo e riprende a fissare il cellulare. Sempre sulle strisce, stavolta a metà percorso. Ho inchiodato di nuovo. Tu chiamala, se vuoi, mobilità debole.

Alfonso Indelicato

automobilista a Saronno